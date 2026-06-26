Brandi Glanville ha explicado cuáles son las secuelas del tumor que tiene en su cara tras la infección de un parásito

La 'influencer' sufre graves malformaciones en su cara tras la infección de este parásito

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La conocida 'influencer' y colaboradora de televisión estadounidense Brandi Glanville ha sorprendido en su último podcast al explicar cómo evoluciona el problema de salud que afecta a su cara.

La influencer ha vuelto a conceder una entrevista en la que ha hablado públicamente sobre el problema de salud que desde hace meses afecta a su rostro. La exintegrante del reality Real Housewives of Beverly Hills ha confesado que, tras consultar a más de 21 especialistas, pro fin ha encontrado diagnóstico para la deformación de su cara. Al parecer, un equipo médico le ha diagnosticado un tumor que sería el causante de esta desfiguración que lleva sufriendo desde hace meses.

Siente cómo "estallan pequeñas burbujas" en su piel

Según ha explicado la propia Glanville, los síntomas comenzaron hace tres años con una importante inflamación en la cara tras un viaje a Marruecos al que acudió para grabar uno de los episodios del reality Real Housewives of Beverly Hills.

Aunque en un primer momento se barajaron diferentes causas, la influencer ha explicado que los especialistas médicos que la trataron le diagnosticaron una infección provocada por un parásito.

Tras recibir tratamiento, la situación de Brandi Glanville no consiguió mejorar y su cara empezó a sufrir una grave inflamación que ha terminado dando lugar a una masa o bulto visible en una parte del rostro.

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En su entrevista, la colaboradora de televisión ha sorprendido al confesar que siente constantemente cómo en su piel "estallan pequeñas burbujas". Además, Brandi Glanville ha explicado que, durante estos tres años de sufrimiento, ha visitado a más de 21 médicos y ha llegado a gastar 200.000 dólares, aproximadamente 175.000 euros.

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La estadounidense ha reconocido que el proceso ha sido complicado tanto a nivel físico como emocional y que ha necesitado someterse a distintas pruebas para intentar determinar el origen exacto de la lesión.

Un tumor en un ganglio linfático

Por suerte, Brandi Glanville parece haber recibido un diagnóstico en las últimas semanas. Aunque no se trata de un diagnóstico definitivo, la influencer ha desvelado que un equipo médico ha descubierto que padece un tumor en un ganglio linfático.

Al parecer, este tumor le provocaría una gran acumulación de líquido en la cara provocando estos cambios físicos y estos dolores que padece desde hace años: "Eso podría explicar por qué el líquido circula por mi cara. Puedo usar maquillaje unos 15 minutos y después tengo que quitármelo".

A pesar de esta agonía, Brandi Glanville ha asegurado en su entrevista que continuará con los tratamientos recomendados por los médicos. Su objetivo, explica, es recuperar por completo su salud y encontrar un diagnóstico definitivo que permita resolver el problema.

El caso ha despertado interés por recordar la importancia de acudir a un especialista ante cualquier cambio persistente en la piel o en los tejidos del rostro. Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado pueden resultar fundamentales para evitar complicaciones y favorecer una mejor recuperación.