La autoridad de Consumo denuncia a Apple ante el Defensor del menor por la campaña de publicidad "Todo está bien, es un iPhone'

Un estudio revela el elevado número de veces que miramos el móvil al día y su impacto en la salud mental

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La campaña de Apple ha provocado una ola de indignación en Italia, adonde llega en pleno debate europeo sobre los perjuicios del acceso de la tecnología a los menores. Las asociaciones de consumo han criticado la iniciativa publicitaria de la multinacional, en la que aparece un bebé de unos dos años con un teléfono inteligente en la mano mientras se lee en grande: "Todo está bien, es un iPhone".

Los medios italianos, también han sido muy críticos con Apple que ha usado como protagonista de su campaña a un niño de dos años. "No todo está bien" han titulado en un juego de palabras con el eslogan elegido por la compañía tecnológica.

Las imágenes que Apple ha elegido para promocionar sus nuevos teléfonos inteligentes muestran el primer plano de un niño pequeño que sonríe, mientras sostiene el móvil con sus manos llenas de papilla.

La campaña es internacional, y el mensaje original en inglés es: "Relájate, es un iPhone". Allí nadie ha dicho ni mu, pero en Italia no ha sentado nada bien porque cada vez padres, educadores y familias son más conscientes de la saturación de dispositivos y el riesgo de los entornos digitales para la salud mental de los menores.

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La Autoridad por los derechos de la infancia de Italia ha pillado al vuelo el malestar social. Marina Terragni, del ente, se ha hecho cargo del debate social que ha saltado a los medios, en el que pedagogos, escritores, maestros, médicos y padres coinciden en sus críticas a Apple, según ha publicado el Corriere della Sera.

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Terragni, en su informe recoge las opiniones de los ciudadanos: "La imagen es perturbadora", se lee en el documento, "porque enfrenta dos mundos que deberían permanecer distantes: por un lado, la infancia, con su libertad, su inocencia, su derecho a ensuciarse, aburrirse, inventar y explorar el mundo; por otro, una herramienta diseñada para captar continuamente la atención, crear necesidad y que crea dependencia. ¿Por qué no intervienen quienes supervisan la publicidad? ¿Por qué los responsables del marketing parecen no establecer límites éticos, ni cuestionamla responsabilidad de las imágenes que difunden?".

Italia, contra el mensaje que manda Apple a la sociedad

Profesores e investigadores de ámbito académico como Alberto Pellai, se han sumado al debate y ha pedido desde su cuenta reflexionar sobre el mensaje que envía la tecnológica.

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"¿Qué pensarías si colgaran una valla publicitaria gigante en tu ciudad con la foto de un niño pequeño, sosteniendo un cigarro, una botella de licor, un boleto de lotería o una revista para adultos, con las palabras: "No hay problema" ¿Lo considerarías normal? ", se pregunta el especialista y psicoterapeuta.

El profesor de la Universidad Estatal de Milán subraya que "la emoción que el anunciante pretendía evocar era 'compasión', pero no hacia el niño, sino hacia el dispositivo digital. La preocupación del espectador debería haber surgido del riesgo de daños y caídas del teléfono inteligente, con las importantes consecuencias económicas de su reparación o reemplazo".

Apple, ante las críticas tendrá que repensarse su campaña publicitaria porque como se leía en los medios podría convertirse en un gol en su propia puerta. La organización de protección a los consumidores, Codacons, ha puesto una denuncia en un tribunal de Milán para que evalue si la publicidad de la multinacional estadounidense tiene "alguna relevancia penal" y en su caso realizar "las con oportunas comprobaciones si así lo estima".