24 horas después de la entrada en prisión de Ábalos, Carolina Perles se sienta en '¡De viernes!' donde relata cómo recibieron sus hijos la noticia

Pocas horas después de cumplir el primer día desde del ingreso en prisión de José Luis Ábalos, Carolina Perles se sienta en el plató de '¡De viernes!' todavía en "shock" para informar de primera mano, entre otras cosas, cómo recibieron la noticia sus hijos, quienes se encuentran "muy apenados".

Y es que la familia del preso ha vivido momentos muy difíciles desde que se hicieron públicos los escándalos de su padre, tal y como lo relataba emocionada en su anterior entrevista en el programa.

"Ha sido todo un poco rápido", asegura la entrevistada. Y es que, la familia ha pasado de estar todo el fin de semana con él a, "de repente", entrar en Soto del Real. Momento en el que su exmujer narra cómo fueron las últimas horas en libertad del exministro.

Así vivió José Luis Ábalos sus últimas horas en libertad

Según cuenta Carolina Perles, "el fin de semana vio a sus hijos y estuvieron hablando". Sin embargo, "nadie se imaginaba que iba a ser así", añade. A pesar de que se palpaba ese posible ingreso en prisión porque "se estaba diciendo", "uno siempre tiene la esperanza y más cuando eres niño y se trata de tu familia o no tan niño... Siempre piensas que al final no va a producirse", apunta.

Y es que, según afirma, no existía ese riesgo de fuga por el que ha acabado en prisión preventiva pues ha estado yendo al Congreso y "cumpliendo con sus obligaciones como padre con los niños": "Pienso y considero que si una persona se quiere fugar, tiempo ha tenido. Lo hubiera hecho antes".

El duro momento en el que sus hijos se enteran del ingreso en prisión

La exmujer de Ábalos revela que fue el propio exministro quien comunicó la noticia a sus hijos: "Manda mensajes y dice que están pidiendo la entrada". Fue a su hija a quien primero se lo hizo saber, confiesa. No recuerda la hora exacta, pero sabe que fue "después de sus declaraciones".

Se quedó "destrozada" y "muy triste", relata Carolina Perles con la voz quebrada: "Todos nos vinimos muy abajo porque, aunque no se haya portado bien conmigo, no haya sido un buen marido y realmente no se haya portado bien con nosotros, es el padre de mis hijos y nunca quieres ver sufrir a gente que forma parte de su núcleo familiar". Y es que, tal y como señala emocionada la entrevistada, "de una día para otro detener a tu padre y no saber cómo va a ser esto es duro para ellos y sobre todo para mí verlos así. A ver cómo vamos a gestionarlo".

Dicho mensaje fue dirigido exclusivamente para sus hijos: "Para mí no hay mensajes porque se decidió hace mucho tiempo así y casi que lo prefiero". Ahora, lo único que desea Carolina Perles es que "él tenga una buena relación con los niños" pues "cuando son mayores la interlocución es entre ellos".