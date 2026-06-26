Pedro Jiménez 26 JUN 2026 - 20:29h.

Compartir







Ya no queda nada para que Suso Álvarez y Marieta se den el 'sí quiero' tras dos años de relación en una boda en Toledo a la que acudirán más de 250 invitados y el colaborador, exparticipante de varios realities de Telecinco y uno de los rostros más visibles de la cadena de los últimos tiempos, ha estado en 'El tiempo justo' para desvelar todos los detalles de lo que va a ser, sin duda, uno de los días más importantes de su vida, si no el que más.

A una semana de casarse, Suso Álvarez ha señalado que se encuentra "súper nervioso y súper emocionado": "Llevo días con el cuerpo a flor de piel, intentando gestionar esto. He visto a muchos compañeros que me han dicho que se me llenaba la boca diciendo que no me iba a casar... para que veas".

En cuanto al vestido que llevará Marieta o su traje, Suso asegura que nunca se imaginó verse en "esa tesitura": "Soy más nuevo que tú", le dice a César Muñoz, presentador de 'El tiempo justo', sin saber "qué se tiene que decir" en estos temas. "Confío mucho en el criterio de Marieta, tiene un gustazo impresionante", subraya el colaborador.

Por otro lado, Luis Pliego pregunta sobre si se está poniendo en el escenario futuro de formar una familia con Marieta y Suso asegura que en ese aspecto se siente muy clásico: "Me gustaría pronto, no quiero tardar mucho, siempre y cuando la naturaleza me lo permita. Y si no pues esperaremos. Soy joven".

Los invitados a la boda... con una ausencia inesperada

Sobre los invitados que acudirán a la boda, Suso cuenta que van a ir colaboradores y periodistas de gran renombre, muchos de ellos que trabajan en 'El tiempo justo', como Marta López, el propio César Muñoz, Jose María Almoguera, Makoke, Luis Pliego, Carmen Borrego... con un detalle que no se le ha escapado a nadie: "Alejandra no viene, pero estaba invitada. No ha podido venir".