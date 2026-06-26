Pedro Jiménez 26 JUN 2026 - 18:27h.

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Luis Pliego desvelaba hace alrededor de una semana las cifras de la primera novela de Alejandra Rubio, asegurando que habría ganado unos 2.0000 euros brutos y confesando que lo que se habría llevado a sus arcas está "muy por debajo de la media de un libro corriente". Pues bien, Alejandra Rubio ha reaccionado a esa información del director de 'Lecturas', provocando la pronta respuesta en plató de Luis Pliego y materializando una guerra abierta entre colaboradores que no sabemos si continuará o, por el contrario, ve su fin tras la contestación de Luis Pliego.

"¿El estudio lo ha hecho Luis Pliego no?", ha dicho la hija de Terelu Campos, ante el 'análisis de los ingresos y ventas' que ha realizado el colaborador y director de 'Lecturas' sobre su novela (según él vendió 1.277 ejemplares). "No es así, pero no pasa nada, no voy a dar explicaciones al respecto".

Pero antes de terminar, Alejandra Rubio le ha lanzado un dardo directo a Luis Pliego: "De hecho es que no suelo aceptar consejos de gente que para mí no es muy relevante. Estamos súper contentos y eso es lo que importa".

La respuesta de Luis Pliego en 'El tiempo justo'

La respuesta de Luis Pliego en 'El tiempo justo' no se ha hecho esperar: "Si yo no soy relevante, imagínate ella como escritora lo que es, habiendo vendido 1.277 ejemplares. Vamos, que no lo ha comprado, como diría ella, 'ni Perry'". "Me parece muy bien lo que haya cobrado, pero ella ha vendido eso, le guste o no le guste", añade Luis Pliego.