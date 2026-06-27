Antía Troncoso 27 JUN 2026 - 15:09h.

El exconcursante de 'Supervivientes', destrozado, reflexiona sobre su sufrimiento y lanza un emotivo mensaje: "Llorar no te hace débil"

Omar Sánchez rompe con su novia dos meses después de hacerlo oficial: “A lo mejor el problema soy yo”

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Omar Sánchez se muestra más vulnerable que nunca. El exconcursante de 'Supervivientes' y exmarido de Anabel Pantoja ha encendido todas las alarmas al publicar en sus redes sociales un desgarrador vídeo en el que aparece destrozado. Una impactante publicación con la que el influencer ha querido hacer pública su reflexión sobre el sufrimiento que ha vivido en los últimos años y el punto vital en el que se encuentra.

El que fuera pareja de la sobrina de Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento después de que hace un mes confirmase su ruptura con su pareja Gucimara, dos meses después de haber hecho oficial su relación. Ahora, Omar Sánchez ha querido abrirse como nunca antes con sus seguidores a través de un emotivo vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram en el que aparece completamente roto.

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Con esta publicación el influencer ha querido sincerarse sobre el momento personal que vive y lanzar un mensaje de apoyo a quienes están pasando por una situación similar:

"Desde 2018 que me vieron por primera vez en la tele me han conocido tal y como soy. Han visto mis alegrías, mis caídas, mis logros y también mis momentos más difíciles. Han sido años de muchísimas emociones, de caer, levantarme, volver a caer y volver a levantarme. Mi vida dio un giro enorme y no siempre ha sido fácil".

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La reflexión de Omar sobre el duro momento que vive

Omar Sánchez admite que, pese a mostrarse siempre con una sonrisa, la realidad es muy distinta en privado: "Muchas veces, en la intimidad, he estado roto y no lo he mostrado. Siempre intento sacar una sonrisa, dar mi mejor versión y transmitir cosas bonitas, pero hay momentos en los que eso cuesta muchísimo". "Hay dolores que nadie ve, porque van por dentro", añade.

Lejos de esconder estos sentimientos, el exmarido de Anabel Pantoja reivindica la importancia de expresar las emociones: "Hay que permitirse estar mal para poder volver a estar bien. No me da vergüenza reconocerlo ni mostrarlo. Llorar no te hace débil. Pedir ayuda no te hace menos fuerte. Sentir tampoco.

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Tras esta reflexión, el exconcursante de 'Supervivientes', lanzaba un mensaje esperanzador a quienes, como él, atraviesan una situación similar: "Sé que volveré a sonreír de verdad, como tantas otras veces. Y si tú también estás pasando por un momento difícil, no te rindas. Aunque ahora no veas la luz, sigue caminando. Te prometo que volverá a aparecer".