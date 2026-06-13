Mabel Cupet Sevilla, 13 JUN 2026 - 06:00h.

Aileen, de 62 años, sufrió un desvanecimiento con dificultades respiratorias mientras disfrutaba de sus vacaciones

La turista regresó días después con una carta para agradecer por escrito la rápida actuación del equipo de salvamento

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Un sencillo folio escrito a mano se ha convertido en el mejor reconocimiento para el servicio de socorrismo de Benalmádena, Málaga. La autora es Aileen, una turista escocesa de 62 años que decidió regresar días después a la playa para agradecer personalmente la atención recibida tras sufrir un grave desvanecimiento durante sus vacaciones.

En la carta, dirigida a la socorrista Melanie Waller y al equipo SOS, la mujer expresa su gratitud por el cuidado y la asistencia recibidos en uno de los momentos más delicados de su estancia en la Costa del Sol. "Pude disfrutar del resto de mis vacaciones", escribió la turista, destacando la tranquilidad que le proporcionó saber que había sido atendida por profesionales.

Un susto en plena tarde de playa

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo, sobre las 17:30 horas, cuando el servicio de socorrismo recibió un aviso procedente del hamaquero situado frente al chiringuito Gloria Bendita. Una mujer se encontraba mareada y necesitaba ayuda.

Los socorristas Melanie Waller y Rodrigo Escobar acudieron de inmediato al lugar y localizaron a la afectada sentada sobre la arena, con evidentes síntomas de malestar. Durante la primera valoración comprobaron que no respondía adecuadamente a algunas preguntas y, poco después, volvió a perder el conocimiento.

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La situación hizo saltar todas las alarmas. La mujer presentaba palidez, los labios azulados y dificultades para respirar, síntomas que llevaron al equipo a solicitar asistencia sanitaria urgente a través de la coordinación de emergencias.

Una actuación rápida y decisiva

Ante la gravedad inicial del cuadro, los socorristas activaron los protocolos correspondientes mientras permanecían junto a la paciente controlando su estado.

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Minutos después, la mujer recuperó la consciencia, lo que permitió reevaluar la situación y continuar con la asistencia mientras llegaban los recursos sanitarios. Una vez orientada y capaz de responder con normalidad, explicó que se encontraba de vacaciones en Benalmádena y que no recordaba haber sufrido episodios similares con anterioridad.

Durante la atención también manifestó una intensa sensación de sed, por lo que fue ayudada a hidratarse con agua azucarada mientras continuaba siendo monitorizada por el personal de socorrismo.

Un agradecimiento que va más allá de las palabras

Superado el susto, Aileen quiso que su agradecimiento no se quedara en una simple despedida. Días después regresó para entregar una carta en la que reconocía la labor realizada por quienes la atendieron en la playa.

En apenas unas líneas escritas en inglés, la turista resumió la importancia que tuvo para ella aquella intervención. Saber que el equipo de socorrismo estaba allí y había actuado con rapidez le permitió recuperar la tranquilidad y continuar disfrutando de sus vacaciones en la localidad malagueña.

La importancia de la intervención

Desde el servicio de socorrismo destacan que la rápida reacción del hamaquero al detectar que algo no iba bien, unida a la intervención inmediata de los socorristas, fue fundamental para atender a la mujer con rapidez y activar los recursos necesarios.

La historia ha terminado con final feliz y con una carta de agradecimiento que refleja algo que a menudo pasa desapercibido entre banderas, torres de vigilancia y jornadas de playa, la labor de unos profesionales que, en cuestión de minutos, pueden marcar la diferencia cuando una emergencia irrumpe de forma inesperada.