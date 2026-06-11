Susana Molina habla del delicado bache de salud por el que está pasando

Natalia Sette 11 JUN 2026 - 12:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el calvario que ha pasado estas últimas horas y cómo terminó en urgencias

Susana Molina estalla tras las especulaciones sobre un posible embarazo en su última foto

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Susana Molina aparece en sus ‘stories’ muy baja de ánimos para contarle a sus seguidores cómo se encuentra. Tras hablar de los cambios que ha hecho en su hogar debido a su tiroides, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sufrido un inesperado y severo bache de salud que la ha llevado directa al hospital.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la murciana ha querido compartir con sus fieles seguidores el motivo de su repentina ausencia en las redes sociales, mostrando su cara visiblemente cansada. “Hay un virus que me ha dejado desde anoche fatal”, ha comenzado explicando para contextualizar la pesadilla que le ha tocado vivir en las últimas horas de manera repentina.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha detallado la velocidad con la que sus síntomas empeoraron drásticamente de madrugada: “Empecé a vomitar a la 1 de mañana y no he parado”, ha confesado con total sinceridad. La gravedad de la deshidratación no tardó en pasarle factura a nivel físico, obligándola a buscar ayuda médica de inmediato ante la preocupante evolución de su estado.

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“Por la mañana me sentía súper mareada, tenía amagos de desmayarme, de perder la vista y me fui al hospital”, ha relatado la joven sobre los momentos de máxima tensión que experimentó antes de ingresar en el centro sanitario. Una vez allí, la situación se complicó aún más, pues ya estaba muy debilitada y no le podían coger una vena para ponerle la vía. “La chica en el hospital no me las encontraba porque estaba deshidratada y me he desmayado”, ha desvelado.

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Al estar tan deshidratada y no poder ponerle la vía, Susana terminó perdiendo el conocimiento. “No sé cuánto tiempo he estado desmayada, cuando me desperté no me acordaba de nada”, ha recordado con angustia sobre el episodio. Por fortuna, el equipo médico logró estabilizarla con rapidez: “Me chutaron suero y me dieron una medicación. Se cortaron los vómitos”, ha explicado más aliviada.

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Para concluir sus declaraciones y tranquilizar a su comunidad, Susana ha contado cómo se encuentra al salir del hospital: “Ahora parece que tengo una resaca de tres días, espero estar bien mañana”, ha zanjado. La influencer espera recuperar la normalidad en las próximas horas tras este gran susto.