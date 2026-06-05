Susana Molina explica por qué no pudo estar en 'la casita' de Bad Bunny

Natalia Sette 05 JUN 2026 - 12:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el momento en el que perdió la oportunidad su entrar en la famosa 'casita' de Bad Bunny

Susana Molina dice adiós a los disruptores endocrinos en su casa por su problema de salud

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Susana Molina se encuentra exprimiendo al máximo los planes más exclusivos de la temporada. Tras hacer una profunda reflexión sobre el papel de las influencers ‘lifestyle’ , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha asistido a uno de los eventos musicales más esperados del año: el espectacular concierto de Bad Bunny. Esto la ha llevado a explicar por qué no pudo estar en 'la casita'.

Tras una noche llena de adrenalina y emociones, en la que pudo ver al famoso cantante en el escenario, la exconcursante de ‘GH’ ha aparecido en su cuenta de TIik Tok para contar cómo perdió la oportunidad de estar en uno de los sitios más privilegiados del concierto. “Os voy a contar cómo rechacé ir a la casita, y quien dice rechacé, dice que no me enteré”, ha comenzado diciendo divertida a su comunidad.

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Para poner en antecedentes a sus fans, Susana ha explicado el origen de esta historia, que se remonta a principios de año durante un viaje de trabajo al Caribe. “Yo fui a ver a Bad Bunny en enero a República Dominicana, fui con una marca y había varios creadores de contenido”, ha relatado la influencer. Fue antes de empezar el concierto que ocurrió lo que muchos fans del cantante desean que les pase: “Estábamos en el reservado y se me acerca un señor y me pregunta si queríamos irnos a la casita”

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Sin embargo, los nervios y la prudencia le jugaron una mala pasada a la murciana, quien comenzó a dudar debido al contexto de la situación. Tal y como ha contado, en ese momento empezó a tener una intensa conversación interna: venimos con una marca, no estoy en mi país, no conozco de nada a este chico, no sé cuánto tiempo es, qué se hace ahí… Un mar de dudas que la bloqueó por completo.

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“Me agobié y le dije que no. Hubiésemos sido las primeras”, ha lamentado con resignación al darse cuenta de que habrían inaugurado la codiciada experiencia de la gira. De hecho, la propia Susana cuenta que sus amigas no entendieron por qué había rechazado la oportunidad.

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A pesar del chasco, Susana ha querido quedarse con lo bueno y asegura que las dos veces que ha visto a Bad Bunny en concierto ha sido maravilloso: “Dicho esto, me lo pasé muy bien en el concierto de República Dominicana y me lo pasé increíble en el concierto de ayer”.