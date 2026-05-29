Susana Molina dice adiós a los disruptores endocrinos en su casa por su problema de salud

Natalia Sette 29 MAY 2026 - 12:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica el por qué ha tenido que deshacerse de todo aquello que sea un disruptor endocrino de su casa

Susana Molina estalla tras las especulaciones sobre un posible embarazo en su última foto

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Susana Molina ha tomado una drástica decisión en su hogar para proteger su salud. Tras hablar abiertamente del estado de su tiroides , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido eliminar por completo los disruptores endocrinos por recomendación de sus seguidores y enseña cómo lo ha hecho.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la ganadora de ‘Gran Hermano 14’ se abrió en canal con su comunidad para hablar largo y tendido sobre su hipotiroidismo y el proceso de dar con la dosis de medicación idónea para regular su hormona TSH. Sin embargo, la batalla por mantener sus hormonas a raya no se ha quedado solo en los fármacos. “Fliparíais con la cosa que me da más miedo ahora mismo: los disruptores endocrinos”, ha comenzado contando a través de su Instagram.

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Según ha relatado la propia Susana, han sido sus propios seguidores quienes la han empujado a realizar esta gran transformación en su cocina. “Desde que os dije que tenía hipotiroidismo, no paráis de decirme que tengo que eliminar los plásticos de mi vida. Hace poco conté que me estaba costando mucho controlar mi tiroides, me dijisteis que eliminara los disruptores endocrinos porque es una de las cosas que más afecta”, ha explicado con total sinceridad.

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Los disruptores endocrinos son una serie de sustancias químicas ajenas al cuerpo humano que son capaces de mimetizar, bloquear o alterar el correcto funcionamiento del sistema hormonal. Al penetrar en el organismo, estos compuestos confunden a las glándulas y dañan la producción de hormonas, resultando especialmente perjudiciales para personas que ya padecen patologías crónicas como el hipotiroidismo.

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Para combatir esta amenaza, la creadora de contenido se ha puesto manos a la obra y ha enseñado en sus historias de Instagram la drástica remodelación que ha llevado a cabo en su menaje. Susana ha mostrado con orgullo cómo ha sustituido todos sus antiguos utensilios y herramientas de plástico por alternativas mucho más seguras fabricadas en metal.

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Tras este gran paso y siguiendo con la medicación recetada por su médico, la influencer espera que su tiroides se regule y se mantenga estable de una vez por todas para dejar de preocuparse continuamente por su salud.