Berto González 28 JUN 2026 - 09:00h.

Almudena Porras ha cumplido su sueño de vivir en Málaga en una casa reformada de estilo nórdico, con cocina abierta diseñada por ella misma

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Almudena Porras atraviesa una etapa especialmente positiva lo profesional. La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado algunos de los rincones más íntimos de la vivienda en la que reside en Málaga, una casa completamente reformada que considera el hogar con el que siempre había soñado vivir, con una decoración de estilo nórdico, una cocina abierta diseñada por ella misma y diferentes espacios que son un reflejo total de su personalidad.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado en Málaga el lugar perfecto para desarrollar su estilo de vida. La influencer vive en una vivienda que siempre había deseado tener y que ha ido adaptando a sus gustos personales poco a poco hasta convertirla en un espacio que habla de ella misma y de su forma de ser.

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Según explicó en su canal de 'Mtmad', se trata de una casa muy especial para ella, no solo por sus características, sino también por el significado emocional que tiene haber conseguido vivir en la zona en la que siempre ha querido establecerse.

Una vivienda reformada con estilo propio y una distribución abierta

La casa destaca por una reforma integral orientada a ganar amplitud y funcionalidad en todos sus espacios. La distribución gira en torno a espacios abiertos y conectados entre sí, un concepto que permite aprovechar al máximo la entrada de luz natural y generar una mayor sensación de amplitud entre las distintas estancias.

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El inmueble presenta un estilo moderno y de alta calidad donde predominan los colores neutros, especialmente el blanco, el beige y los tonos arena, así como las líneas rectas y los acabados minimalistas que ayudan a crear una imagen más elegante y sofisticada de la casa.

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Además, la influencer ha explicado que participó en el diseño de algunas de las estancias más importantes de la casa, como la cocina, uno de los espacios de los que se siente más orgullosa. La casa también cuenta con varias habitaciones privadas, una zona de tocador, varias zonas de almacenaje perfectamente integradas y un amplio patio exterior con zona para realizar la colada.

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Un recibidor lleno de recuerdos, un salón nórdico y una cocina diseñada por ella misma

Nada más acceder a la vivienda llama la atención un recibidor sencillo y luminoso donde predominan los colores claros, tanto del suelo con parqué laminado en tono grisáceo como en las paredes blancas. En esta zona destacan varios cuadros decorativos con fotografías en blanco y negro dedicadas a sus mascotas, junto a un cesto de mimbre de grandes dimensiones sobre el que ha colocado una gran planta artificial con plumaje en tonos tierra. Estos elementos le dan un extra de personalidad al espacio y funcionan como una carta de presentación de la casa la tratarse del hall principal.

El salón se convierte en el corazón de la vivienda. Se trata de una estancia de inspiración nórdica donde dominan las tonalidades neutras, las paredes blancas y los elementos decorativos de esencia minimalista, como pequeños jarrones de cristal y cuadros de pinturas abstractas. Un gran sofá de color beige con chaise longe se convierte en la pieza principal del salón y se encuentra acompañado de textiles suaves y cojines del mismo color neutro.

La iluminación juega un papel fundamental sobre la decoración. La presencia de luz natural, junto con la elección de colores claros en paredes y muebles, multiplica exponencialmente las dimensiones del salón, y la luz artificial ayuda a crear espacios más cálidos durante la noche gracias a una lámpara de pie de diseño moderno y a pequeños focos de luz repartidos por el techo de la estancia.

Frente al sofá, se encuentra la televisión que descansa sobre un mueble de estilo moderno lacado en blanco, cuya pared posterior aparece alicatada con azulejos de color beige creando una composición muy elegante y sofisticada.

Integrada completamente con esta zona se encuentra la cocina, uno de los espacios más destacados de la vivienda. Diseñada personalmente por Almudena, presenta un diseño moderno y elegante gracias a los muebles lacados en blanco, los electrodomésticos integrados y las superficies de líneas limpias.

La cocina de concepto abierto favorece la comunicación entre la cocina, el comedor y el salón, y convierte la zona de día en un ambiente mucho más amplio y práctico. Los armarios sin tiradores visibles y los acabados brillantes tanto de los armarios superiores como de los inferiores, ayudan a reforzar aún más el estilo minimalista de la estancia y de la casa en general.

En el dormitorio principal mantiene la misma línea decorativa que el resto de la vivienda. Predominan los tonos suave y el mobiliario funcional como un gran armario lacado en blanco y dos mesillas de noche con cajoneras a cada lado de la cama. En la pared central de la habitación, destaca el cabecero acolchado de la cama que también es de color blanco, y sobre él, Almudena ha colocado dos cuadros de estilo nórdico con fotografías de flores en tono terracota, que crea una combinación de colores muy interesante.

Por último, una de las habitaciones más personales de la casa es aquella que Almudena utiliza como espacio propio. La estancia está presidida por un sencillo tocador que concentra buena parte de los productos que utiliza en sus rutinas diarias. Se trata de un rincón íntimo y práctico presidido por una silla gamer de color rosa donde la influencer también se prepara para sus grabaciones y sesiones de fotos para sus redes sociales.