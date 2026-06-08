Claudia Chacón reaparece en redes tras su expulsión de 'Supervivientes 2026' con un claro mensaje

Ana Carrillo 08 JUN 2026 - 14:37h.

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Claudia Chacón ha reaparecido en sus stories de Instagram tras haber recuperado su teléfono móvil después de tres meses concursando en 'Supervivientes 2026'. Fue anoche en el programa 14 de 'Conexión Honduras' en el que la mallorquina pudo dar explicaciones acerca de su concurso, se reencontró con su novio y llegó a enfrentarse con Gerard Arias; y ha sido unas horas cuando ha regresado a las redes sociales con un mensaje para sus seguidores.

Muy sonriente, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha comentado que tenía "muchas ganas" de saludar de nuevo a su comunidad virtual y ha confesado que está "flipando" por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido: "No me da tiempo a ver todos los mensajes pero os quiero un montón a todos".

Tras esa introducción, ha lanzado su mensaje: "Lo primero de todo, porque me muero por decirlo: ¡Maica ganadora!"; una sencilla frase con la que ha dejado claro que su intención es que su amiga en el concurso se alce el jueves 11 en la gran final con el premio, por lo que va a estar apoyándola y haciendo campaña para que se imponga a Alba Paul, José Manuel Soto y Alvar Seguí de la Quadra, los otros tres finalistas.

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Claudia también ha añadido que no se acostumbra a verse con el pelo tan corto, le ha prometido a sus seguidores que va a ir contándoles cosas a través de Instagram y ha compartido una foto en la que se ve a su novio llevándole flores.