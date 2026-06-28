Mabel Cupet 28 JUN 2026 - 06:30h.

El religioso redentorista, conocido por su paso por La Voz, anuncia su salida definitiva del ministerio sacerdotal tras un largo proceso de discernimiento personal

El exsacerdote inicia una nueva etapa centrada en la educación, la cultura y la creación artística, sin descartar formar una familia en el futuro

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El Padre Damián, conocido popularmente por su participación en el programa televisivo de Telecinco La Voz, ha anunciado que abandona definitivamente el ejercicio del ministerio sacerdotal después de veinte años. La decisión, comunicada a través de un emotivo vídeo difundido en sus redes sociales, pone fin a una etapa marcada por la misión y el servicio pastoral.

El religioso, cuyo nombre completo es Damián María, explicó que la determinación llega después de "casi tres años de preguntas, de búsqueda, de silencios y de una profunda lucha interior". En su mensaje aseguró que da este paso "en paz" y con la conciencia tranquila de haber entregado lo mejor de sí mismo durante su ministerio.

Una decisión meditada y cargada de gratitud

Lejos de presentar su salida como una ruptura traumática, Damián quiso centrar su despedida en el agradecimiento. Recordó los encuentros, experiencias y aprendizajes que ha acumulado durante sus años de servicio, una etapa que considera fundamental para convertirse en la persona que es hoy.

"Han sido años de encuentros extraordinarios, de servicio, de misión, de aprendizaje, de amistad y de amor recibido", afirmó. Asimismo, destacó que cada destino y cada comunidad por la que pasó permanecerán para siempre en su memoria.

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No obstante, también reconoció que el camino no estuvo exento de dificultades. Según explicó, los últimos años estuvieron marcados por momentos especialmente complejos que terminaron influyendo en su decisión final.

"Los últimos años de servicio han sido muy duros y han estado bañados de una enorme tristeza ya pasada", confesó, aunque insistió en que afronta el futuro con serenidad y esperanza.

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Motivos personales que prefiere mantener en privado

Durante su intervención, el exsacerdote reveló que existen razones importantes detrás de su marcha, aunque optó por no hacerlas públicas. "Hay razones de peso que me guardo que sostienen esta decisión", señaló.

Según explicó, esas circunstancias hicieron que su labor misionera se volviera "enormemente difícil", aunque evitó entrar en detalles y rechazó cualquier lectura de enfrentamiento con la Iglesia o con las comunidades en las que ha servido.

A pesar de ello, defendió que estos años han sido "la mejor escuela posible" y aseguró sentirse orgulloso de haber intentado servir siempre con pasión, honestidad y voluntad de diálogo.

Su mensaje estuvo marcado en todo momento por un tono conciliador y agradecido hacia las personas que le han acompañado a lo largo de su vocación religiosa.

De la misión religiosa a la educación y la cultura

A lo largo de su carrera como sacerdote redentorista, Damián desarrolló labores pastorales y educativas en países como India, Honduras, Tailandia, Colombia, Italia y España. En todos ellos trabajó junto a jóvenes, comunidades vulnerables y diferentes proyectos misioneros.

Su popularidad creció notablemente en 2015 gracias a su participación en La Voz, donde sorprendió tanto al público como a artistas como Malú y Antonio Orozco por la calidad de su voz y su carisma. Aquella experiencia le permitió ampliar su presencia pública y abrir nuevos espacios de comunicación.

Ahora, el antiguo sacerdote dirigirá sus esfuerzos hacia ámbitos que siempre han formado parte de sus inquietudes personales: la educación, la literatura, la poesía, el teatro y la creación cultural.

De hecho, ha confirmado que ya trabaja en una comunidad educativa y que ha asumido la vicedirección académica de una institución internacional. Además, prepara diversos proyectos relacionados con la escritura, la comunicación, el teatro y la figura de Federico García Lorca, autor sobre el que realizó sus estudios de doctorado.

Una nueva vida abierta a nuevos horizontes

Uno de los momentos más destacados de su despedida llegó cuando reconoció que esta nueva etapa podría brindarle la oportunidad de construir un proyecto de vida distinto.

Damián expresó su deseo de vivir con mayor libertad interior y admitió que contempla la posibilidad de compartir su vida con otra persona e incluso formar una familia en el futuro. "He nacido poeta y artista", aseguró durante su intervención, evocando una conocida reflexión de Federico García Lorca para explicar el rumbo que desea tomar a partir de ahora.

El mensaje concluyó con palabras de agradecimiento dirigidas a Dios, a su familia, a las comunidades religiosas de las que ha formado parte y a todas las personas que le han acompañado durante estas dos décadas de vida consagrada.

"Gracias a quienes habéis caminado conmigo durante estos veinte años de vida religiosa. Ojalá queráis acompañarme también en este nuevo capítulo de mi biografía", expresó antes de despedirse públicamente de su identidad como sacerdote.

Con este anuncio, el Padre Damián cierra una etapa que le convirtió en una de las figuras religiosas más conocidas del panorama mediático español y abre otra en la que buscará seguir aportando, desde nuevos ámbitos, "belleza, pensamiento y humanidad al mundo".