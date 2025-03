Ashley contó en el New York Post cómo había empezado su relación con Musk, “Todo comenzó con interacciones en su plataforma. Posteriormente, me envió un mensaje directo. Creo que era un meme. Luego, en un momento, me preguntó si iba pronto a San Francisco o a Austin y le respondí que iba a Texas por trabajo”. Tras verse por primera vez en persona, habrían comenzado un idilio, que resultó en el envarado de St. Clair. “Me dijeron que mantuviera mi embarazo en secreto, lo que me llevó a estar completamente aislada. Ya no podía hacer nada de lo que hacía antes. Me dijeron que no se lo dijera a nadie”.