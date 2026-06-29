Estela Grande le pide ayuda a Juan Iglesias al no poder hacer tareas cotidianas debido a un problema de salud

Natalia Sette 29 JUN 2026 - 18:08h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tiene un problema que le impide hacer tareas tan cotidianas como peinarse

La reacción de Estela Grande al conocerse que Juan Iglesias se marcha del Getafe

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Estela Grande continúa completamente volcada en su proceso de postparto tras dar la bienvenida a sus mellizos hace cuatro meses. Tras hablar abiertamente de la diástasis abdominal que sufre , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha vuelto a compartir la cara B de su doble maternidad. La influencer se ha sincerado sobre el doloroso problema de salud que sufre a causa del sobreesfuerzo de cuidar a sus bebés, una dolencia que le dificulta hacer tareas cotidianas y por lo que ha tenido que pedir ayuda a Juan Iglesias, su novio.

Hace ya unas semanas que la joven compartió un problema que le había surgido por cargar a sus mellizos. Parece que, a pesar del paso del tiempo, el problema no ha mejorado. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido poner nombre y apellidos al diagnóstico médico que le han dado. “Tengo tendinitis de Quervain muy fuerte…”, ha revelado.

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Durante los últimos días, la modelo ha ido compartiendo varios ‘stories’ en donde muestra cómo tiene la muñeca y, en varias ocasiones, se le ha podido ver la zona visiblemente hinchada. En otras ocasiones, se ha dejado ver con una muñequera ortopédica especial para tratar la inflamación.

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Esta dolencia es conocida popularmente como "la tendinitis de la madre primeriza". La tendinitis de Quervain es una afección dolorosa que afecta a los tendones de la muñeca que se encuentran en el lado del pulgar. Se produce por una sobrecarga y una microlesión debido a movimientos repetitivos al sostener, acunar y levantar continuamente el peso de los bebés a lo largo del día, algo que en su caso se duplica por partida doble al tratarse de mellizos.

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El grado de inmovilización y dolor es tal que la joven ha tenido que recurrir a la ayuda de su pareja para cosas tan básicas como peinarse. “Le pedí a Juan que me hiciese una trenza porque ni eso puedo”, ha confesado con total honestidad. En el tierno vídeo compartido en sus redes, se muestra cómo Juan Iglesias se esmera con paciencia haciéndole una trenza en el cabello mientras ella permanece en reposo.