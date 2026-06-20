Equipo Outdoor 20 JUN 2026 - 12:00h.

La exconcursante de ‘GH VIP’ lanza una pregunta a sus seguidores sobre si su mascota debería compartir el espacio de juegos con sus mellizos, y las respuestas no tardan en llegar

Estela Grande se sincera sobre el problema de salud que sufre a causa de sus bebés

Compartir







Estela Grande ha lanzado una pregunta a sus seguidores que ha desatado un debate inesperado en su perfil. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido una foto de Bella, su perra, tumbada tranquilamente en la colchoneta de juegos de sus mellizos Luca y Liah, ocupándola casi entera, con el arco de juguetes y los cojines de los pequeños a su alrededor. Y la pregunta no ha podido ser más directa: "¿Qué hacemos, le dejo tumbarse en la colchoneta de los bebés o no le dejo?"

La imagen, que transmite una escena de lo más hogareña y tierna, ha dividido a sus seguidores en dos bandos muy claros. Pero a la influencer, que hace apenas unos días abría las puertas de su chalet a las afueras de Madrid mostrando cómo conviven bebés y mascotas bajo el mismo techo, le importa bien poco lo que opinen.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Estela Grande al conocerse que Juan Iglesias se marcha del Getafe

Los partidarios se han mostrado contundentes: “Claro que sí, también es parte de la familia”, “Entre hermanos todo vale”, “Además, si están los bebés es muy bueno para su desarrollo”. Algunos han añadido un argumento práctico: “Porque no, de aquí a nada los bebés gatearán por el suelo y el perro estará también. No hagamos a los niños de cristal.”

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre los comentarios en contra destacan los que abogan por mantener espacios diferenciados: “No, en un futuro pueden tener malos entendidos; el espacio de descanso tiene que ser exclusivo de cada uno”. Otros se han limitado a un rotundo “Noooo”. Los hay también irónicos: “Sí y que se coman los pelos, es muy sano”. Y alguno ha recurrido incluso a la inteligencia artificial para argumentar su postura: “Según ChatGPT, aunque esté gateando luego y convivan, no es lo recomendable”.

Lo que está claro es que a la exconcursante de ‘GH VIP’ no le afectan los comentarios negativos. Bellita es un miembro más de la familia y punto. La influencer dio a luz a sus mellizos Luca y Liah el 20 de enero, tras un embarazo marcado por varios ingresos hospitalarios y complicaciones. Desde entonces comparte con sus seguidores cada detalle de su nueva vida como madre.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De hecho, hace apenas unos días abría las puertas de su chalet a las afueras de Madrid habitación por habitación, y ya entonces quedaba claro que el salón es “mitad sala de juegos para los bebés”, un espacio que comparten con sus mascotas. Bellita, que aparecía en ese recorrido como una más, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ceder su sitio.