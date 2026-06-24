Equipo Outdoor 24 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP', ha compartido un carrusel de fotos desde Formentera junto a su pareja Juan Iglesias en el que aparece en bikini

Estela Grande comunica un drástico cambio en su vida: "Me está costando"

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Estela Grande ha publicado un carrusel de fotos desde Formentera con Juan Iglesias. La modelo madrileña aparece en bikini con una figura espectacular tan solo cinco meses después del parto por cesárea con el que trajo al mundo a sus mellizos Luca y Liah, y las imágenes han generado mucha conversación.

Que estos meses no han sido fáciles es algo que la exconcursante de 'GH VIP' ha contado sin tapujos desde el principio. Acabó en urgencias por una mastitis que la dejó fuera de combate durante días. Y admitió que salir con los mellizos era "una odisea": un recado de cinco minutos le costaba hora y media.

La lactancia también ha dejado su huella. La influencer reconoció que Luca y Liah le estaban "chupando todo" y que pesaba menos que antes del embarazo. Pero la verdadera explicación de su figura la dio ella misma hace unas semanas, desde el gimnasio: "¿Cómo me he recuperado tan rápido? Pues entrenando, amigas”. Sin fórmulas mágicas ni atajos, solo trabajo constante para cerrar la diástasis abdominal que le dejó el embarazo de mellizos.

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En ese contexto, la escapada a Formentera con Juan Iglesias llega como lo que es: un respiro muy merecido. La pareja ha elegido las Pitiusas para desconectar juntos. El timing no puede ser más oportuno: el futbolista acaba de anunciar su salida del Getafe tras varios años en el club, con lo que el viaje llega justo antes de que los dos afronten una nueva etapa.

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Sus seguidoras no han tardado en reaccionar a las fotos: "Estás guapísima, qué cuerpazo", escribía una. "Qué envidia de recuperación, yo nueve años y no hay manera", apuntaba otra. La admiración ante lo que ha logrado en tan poco tiempo es general.

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El carrusel recoge fotos en un barco, momentos comiendo frente al mar y ella en bikini con una figura que habla por sí sola. La cuarta imagen es la que más ha llamado la atención: ella con un sacaleches de manos libres. Y es que propia Estela señaló en el pie de foto que esa es su realidad.

Cinco meses después de una cesárea, de la mastitis y de la odisea diaria con dos bebés, la creadora de contenido se va a Formentera con el sacaleches en la maleta y el bikini puesto. Y así, sin disimular nada, demuestra que la recuperación también puede tener este aspecto.