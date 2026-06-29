Equipo Outdoor 29 JUN 2026 - 18:48h.

La influencer ha presumido de la piscina de su nueva casa en Madrid con uno de los planes más veraniegos que ha compartido en sus redes

Carla Flila emociona con su lección sobre el amor propio y la "operación bikini": su aplaudido vídeo

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Carla Flila ha dejado a sus seguidores sin palabras con la piscina de su nueva casa. La influencer catalana, inmersa en una nueva etapa vital desde su ruptura con Nagore Robles, ha levantado desde cero un hogar en Madrid que no ha tardado en dar de que hablar. La casa, con un jardín propio que sirve de marco para una espacio impresionante, ya ha conquistado a todos los que la siguen. Y razón no les ha faltado.

El primer gran momento llegó hace seis días, cuando Carla grabó el capítulo dos de su mudanza junto a su madre y su hermana. En abril ya había presentado su casa terminada a sus seguidores, pero en esta ocasión el protagonista fue el espacio más especial del hogar.

Las tres recorrieron juntas cada rincón hasta llegar al jardín. Y ahí, sin previo aviso, la creadora de contenido no dudó un segundo: se tiró al agua con la ropa puesta, sin pensárselo y con la cámara grabando. Sus seguidores no tardaron en celebrar un estreno tan espontáneo como inesperado.

Desde ese instante, la piscina no tardó en convertirse en protagonista habitual de su contenido. Un día después del estreno, Carla protagonizó un vídeo patrocinado en el que se la veía completamente relajada a su lado, en su propia casa, con el jardín de fondo. Las imágenes dejaron ver con toda claridad la amplitud del espacio y las dimensiones reales de la piscina, y confirmaron que el estreno espontáneo de la semana anterior había sido solo el principio.

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Pero la imagen más llamativa ha llegado hace apenas unas horas, ya entrada la noche. Sophie Tatar ha pasado el día en casa de Carla y la propia influencer se ha encargado de compartirlo en sus stories, anunciando la visita de su amiga y el plan que tenían para la jornada. El cierre no ha podido ser más veraniego: las dos se han tirado a la piscina de noche, divirtiéndose y disfrutando de cada momento, con la iluminación completamente encendida y el agua brillando bajo las luces. Un baño nocturno que ha quedado inmortalizado en sus redes y que ha dejado claro, una vez más, lo impresionante que es el espacio.

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Un verano que Carla Flila está viviendo al máximo en su nueva casa, rodeada de las personas que más quiere y sin perder un segundo para disfrutar de todo lo que le ofrece. Y si hay un elemento que lo resume todo, ese es, sin ninguna duda, su piscina.