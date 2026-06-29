Lidia González 29 JUN 2026 - 16:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, rota, cuenta todo lo que ha afrontado en su relación tras su salida del reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a todas las preguntas que se han quedado pendientes tras estos meses y ha desvelado un episodio muy doloroso para ella. Después de hablar sobre su profesión frustrada antes de su salto a la fama, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al contar cómo fue su ruptura con Christian. La influencer ha desvelado todos los detalles de lo que sucedió en ese momento y todo con lo que lleva lidiando durante este tiempo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo de ‘Yo puedo’, para Mediaset Infinity!

“Christian no me comentó algunas cosas y las tuve que vivir”, comienza explicando la creadora de contenido. La influencer ha contado todos los detalles sobre lo que ha afrontado en su relación desde que terminase su experiencia en República Dominicana. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hablado de lo importante que es su hermano Adrián, ha desvelado los motivos que le llevaron a poner fin a su relación. Visiblemente afectada y sin poder evitar romperse, la influencer asegura: “Le he dado muchas oportunidades y no ha valorado ninguna de ellas”.

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Mar Ruiz desvela si ha vuelto con Christian

Después de explicar todo lo que ha vivido desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’, ha llegado el momento de contar en qué punto se encuentra a nivel personal en la actualidad. La creadora de contenido desvela si ha vuelto con Christian tras anunciar su ruptura en el debate final. La influencer se sincera como nunca para contar todo lo que ha pasado entre ellos y cómo han avanzado las cosas desde que salieran de plató. La mallorquina no se calla nada y desvela todos los detalles al respecto.

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Mar Ruiz cuenta la tajante decisión que ha tomado sobre sus compañeras de ‘LIDLT’

Otro tema que interesa mucho a los seguidores de la mallorquina es el vínculo que mantiene con las personas con las que ha compartido experiencia en República Dominicana. Mar Ruiz ha dado un paso al frente para contar la tajante decisión que ha tomado sobre sus compañeras de ‘LIDLT’. La influencer explica la relación que mantiene con ellas y confiesa a quiénes considera las más cercanas. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado al respecto, en exclusiva, para Mediaset Infinity!