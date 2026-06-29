Equipo Outdoor 29 JUN 2026 - 20:30h.

Anita Matamoros ha compartido su look de invitada para la boda de unos amigos y ha generado un debate en redes al compararlo con el vestido que ha llevado a la boda de su madre Makoke

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Anita Matamoros no le ha fallado a sus seguidores en materia de looks de invitada esta temporada. Tras varias apariciones que han dado de qué hablar, la influencer ha compartido el estilismo que eligió para la boda de unos amigos: un vestido largo palabra de honor con estampado floral en rojos sobre fondo blanco, cuerpo estructurado tipo corsé y falda amplia con mucho movimiento. Un conjunto romántico, luminoso y muy distinto a lo que llevó en su última gran cita de boda.

Pocas semanas antes, Anita había elegido un estilismo completamente diferente para la boda de su madre Makoke: un vestido largo de silueta fluida con estampado floral en azules, turquesas y violetas sobre fondo negro, con escote asimétrico y grandes volantes estructurados en los hombros. Un look de marcado carácter, mucho más dramático y vistoso que el blanco y rojo de la boda de los amigos.

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La diferencia entre ambos estilismos no ha pasado desapercibida. Los comentarios bajo la nueva publicación se han llenado de comparaciones: numerosos seguidores han afirmado que este segundo look le quedaba "mucho mejor" que el de la boda familiar, y algunos han llegado a lamentar que no hubiera optado por él para aquella ocasión. El tono ha ido desde la opinión casual hasta el juicio bastante directo, y el debate se ha extendido durante horas bajo la publicación.

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No todos, sin embargo, han participado desde ese ángulo. Algunos usuarios han salido en defensa de Anita cuestionando la costumbre de opinar sobre las decisiones de vestuario de los demás: nadie debería tener que justificar lo que se pone en ninguna ocasión, han argumentado, y se han preguntado si a quienes critican les gustaría recibir el mismo trato.

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Anita ha leído esos mensajes y ha respondido a uno de ellos con una sola palabra: "¡Touché!". Sin entrar en polémicas ni dar más explicaciones, la influencer ha dejado claro que comparte la idea de que cada persona debe vestir como le parezca, sin que eso tenga que convertirse en un juicio público cada vez que sube una foto.

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En redes, cualquier look de una figura conocida puede convertirse en el punto de partida para revisar todo lo que ha llevado antes, con o sin intención de hacer daño. El resultado, casi siempre, es un debate que la protagonista no buscó. Esta vez, al menos, Anita ha sabido cerrarlo con elegancia y con una sola palabra.