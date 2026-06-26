Natalia Sette 26 JUN 2026 - 18:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le dedica unas palabras al novio de su hija Anita Matomoros por una ocasión muy especial

Anita Matamoros decide 'quitarse' el apellido de su padre y explica el motivo

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El romance entre Anita Matamoros y Johnny Garso avanza a pasos agigantados. Desde que hicieran pública su relación , apenas unos meses después de que la influencer rompiera con su anterior pareja, el músico maño de 33 años no solo ha conquistado por completo el corazón de la joven, sino también el de su suegra. Tanto es así que Makoke le ha dedicado unas tiernas palabras.

El artista, que se encuentra en un excelente momento profesional cosechando éxitos en la escena punk-rock nacional , ha logrado integrarse a la perfección en la familia de su novia, ganándose la total admiración de los suyos. Makoke no ha querido dejar pasar una fecha tan señalada como el cumpleaños del cantante para gritar a los cuatro vientos lo mucho que le aprecia.

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A través de su perfil oficial de Instagram, la recién casada ha sorprendido a su comunidad al dedicarle una emotiva e íntima felicitación pública al novio de su hija, dejando claro que se ha convertido en una pieza fundamental en sus vidas. “Si hay un ser bonito, ese eres tú”, ha comenzado escribiendo con profunda ternura junto a una fotografía que refleja el gran vínculo que existe entre ambos.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido agradecerle abiertamente el impacto tan positivo que su llegada ha tenido en la vida de Anita. “Me haces feliz y tienes mucha culpa de la sonrisa perenne de mi hija”, ha confesado de lo más sincera. Como madre, ver a su pequeña feliz y tranquila, es algo que tiene precio. “Cuando vemos a un hijo feliz, agradecemos inmensamente lo que le rodea, quien le besa, le abraza, y ese eres tú”.

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La televisiva se ha deshecho en halagos hacia la personalidad del cantante, al que define como un hombre excepcional y con unos valores difíciles de encontrar en la actualidad. “Eres un tío increíble, de los que hay muy pocos”, ha asegurado contundente.

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Para terminar, Makoke ha sellado este emotivo mensaje demostrando la enorme confianza y el cariño tan familiar que ya les une, dándole oficialmente su lugar en la familia: “Te quiero yerno, no pierdas tu esencia, ¡tienes una jartá! Muchísimas felicidades”.

Por su parte, Anita Matamoros le ha dedica también unas emotivas palabras: “Feliz cumpleaños mi amor. Como dices siempre, una vida se nos va a hacer corta”. Además, ha compartido las imágenes de la celebración del cumpleaños de su chico, donde se la ve plenamente feliz junto a él.