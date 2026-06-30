Lidia González 30 JUN 2026 - 12:43h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de lo que sentía por Sandra Barrios durante su reconciliación y se declara como nunca

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Juanpi Vega se ha abierto en canal para contar todos los detalles sobre la relación que ha mantenido en secreto y cómo se ha sentido durante este tiempo. Después de que ella lo haya contado todo sobre su ruptura, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los planes de futuro que tenía con Sandra Barrios antes de romper. Más sincero que nunca, y con el corazón en la mano, el influencer confiesa todo lo que ha habido entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha asumido las razones por las que ha mantenido en secreto su reconciliación sentimental con la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ y no ha tenido reparos en explicar todo lo que ha vivido con ella durante este tiempo. Juanpi habla sin tapujos sobre sus sentimientos hacia ella y se declara: “Estaba super enamorado, muy contento”. Además, después de haber estado sumidos en una profunda crisis, se sincera sobre el importante paso que quería dar en su relación con la influencer: “Pensaba que iba a formar una familia”.

Así fue su primer beso tras ‘Gran Hermano DÚO’

Una de las principales dudas que han surgido tras salir a la luz el romance que han protagonizado Juanpi Vega y Sandra Barrios es cuándo fue el inicio de su relación. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho un repaso cronológico sobre lo que ha pasado entre ellos y explica cómo fue su primer beso tras salir de ‘Gran Hermano DÚO’. El creador de contenido explica todos los detalles sobre cómo sucedió y cómo decidieron continuar con lo que estaba pasando entre ellos. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!