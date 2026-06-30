Lidia González 30 JUN 2026 - 09:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta cómo fue su primer encuentro con Sandra Barrios y la historia que se esconde tras su primera foto juntos

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Llega el momento de que Juanpi Vega rompa su silencio para hablar, alto y claro, sobre lo que ha estado viviendo durante los últimos meses. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuándo fue la primera vez que se besó con Sandra Barrios tras ‘Gran Hermano DÚO’. Después de que ella haya contado todos los detalles sobre su ruptura, es la hora de que él cuente su versión sobre todo lo que ha ocurrido entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los influencers hicieron que las redes sociales pusieran el grito en el cielo al publicar una foto juntos en la que se podía ver la complicidad que había entre ellos. El andaluz ha desvelado la historia que se esconde tras esta foto y ha confesado cómo fue toda la situación: “Me gustó”. Desde este momento, ambos decidieron mantener su relación en secreto, a pesar de que llegaron a un acuerdo de empezar a “conocerse de nuevo” porque son “personas nuevas”.

El creador de contenido ha explicado cómo cambió la actitud entre ellos desde su salida de ‘La isla de las tentaciones’, donde acabaron completamente enfrentados, hasta su salida de ‘Gran Hermano DÚO’, en la que salieron siendo amigos. “Estábamos muy nerviosos”, confiesa el andaluz al explicar cómo fue su primer encuentro después de todo lo que había pasado entre ellos. Además, cuenta todos los detalles sobre cómo se dio su primer encuentro íntimo y confiesa cómo se sintió después de ello. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!