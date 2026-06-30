Natalia Sette 30 JUN 2026 - 14:43h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pasa por su clínica estética de confianza por última vez antes de darle el 'sí quiero' a Suso Álvarez

La sorpresa que Suso Álvarez y Marieta tienen preparada para su boda el jueves

Compartir







La cuenta atrás para uno de los enlaces más esperados del año en el universo televisivo está a punto de llegar a su fin. El próximo viernes 3 de julio, a las cinco de la tarde, Suso Álvarez y Marieta se darán el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en el histórico Cigarral del Ángel de Toledo . Mientras los familiares e invitados comienzan a llegar a la ciudad imperial, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido dedicar las últimas horas para realizarse un último tratamiento estético en el rostro.

Consciente de que todas las miradas estarán puestas en ella, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido compartir con sus miles de seguidores el último retoque de belleza al que se ha sometido para lucir un rostro radiante en el altar. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer se ha mostrado de lo más entusiasmada en pleno proceso de preparación, acompañando una imagen desde la camilla estética: “Novia poniéndose lista para su boda”.

PUEDE INTERESARTE Suso Álvarez se sincera sobre cómo se siente a seis días de su boda con Marieta

Para esta ocasión tan especial, Marieta ha apostado por el laminado de cejas, un servicio que se ha convertido en una auténtica tendencia de belleza y que es especialmente famoso por ofrecer un acabado impecablemente pulido y natural. Este tratamiento estético está diseñado para conseguir un efecto ordenado, definido y elegante, respetando siempre la forma original de la persona y potenciando sus rasgos al máximo.

PUEDE INTERESARTE Marieta desvela un problema salud que le está afectado a sus extremidades

Según explican en la clínica estética elegida por la de Elche, el laminado está especialmente indicado para aquellas personas que, como Marieta, buscan alinear y fijar los vellos de las cejas, mejorando notablemente la forma, el volumen y la simetría general de la mirada, siendo la solución ideal para combatir cabellos ondulados o rebeldes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El tratamiento tiene un precio muy accesible de 60€ y requiere de una sesión con una duración exacta de 1 hora y 15 minutos. Con sus cejas perfectamente cuidadas, Marieta afronta ya las últimas horas de soltera antes de poner rumbo a Toledo, lista para deslumbrar a Suso Álvarez en el que promete ser el día más feliz de sus vidas.