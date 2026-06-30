Equipo Outdoor 30 JUN 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' han publicado una pista sobre la sorpresa que tienen preparada para su boda

Marieta enseña cómo serían sus hijos en común con Suso Álvarez antes de la boda

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Suso Álvarez y Marieta se casan este viernes 3 de julio en Toledo y la cuenta atrás ya está en marcha. La pareja lleva semanas compartiendo con sus seguidores cada detalle del camino hacia el altar: los nervios, los preparativos, el día a día de quien está a punto de dar el paso más importante de su vida. Suso, que hace apenas dos días ha confesado los nervios que le está generando la boda, ha dejado claro que quiere que todo salga perfecto. Y eso incluye algo que hasta ahora no había trascendido del todo.

El camino hasta el 3 de julio ha dado mucho contenido. Ella vivió su despedida de soltera en Sevilla con trajes de flamenca y sorpresas, y Suso la suya en Ibiza. Desde entonces no han parado de compartir lo que va quedando por delante, y esta semana Marieta ha aparecido a días de la boda con un look que ya ha dado mucho que hablar. Pero había una parte de los preparativos que habían guardado con más cuidado.

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Porque entre los nervios de Suso y los últimos flecos de la organización, había algo que llevaba semanas cocinándose a fuego lento. Los coreógrafos David Díaz y Edgar Marcos Borjas llevan trabajando con ellos el tiempo suficiente como para tener una opinión muy concreta sobre los novios como bailarines. Y no es precisamente halagadora, aunque sí muy divertida.

Hace dos semanas, David publicó un reel de los ensayos en el que Suso y Marieta se echaban la culpa el uno al otro de bailar mal, discutiendo de broma mientras los coreógrafos observaban. El veredicto de los profesionales era de lo más gráfico: Suso tiene "dos piernas izquierdas" y Marieta no deja que la lleven.

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Ahora, el coreógrafo ha subido a sus redes una foto con los novios con un mensaje que lo cambia todo: "Estos dos guapos se casan en nada y se marcarán un pedazo de baile que vais a flipar". Suso y Marieta la han resubido sin añadir nada más. No hace falta.

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De los primeros ensayos caóticos al "vais a flipar" hay muchas horas de trabajo de por medio. Y al parecer han dado sus frutos. El vierness 3 de julio, en Toledo, se sabrá si los coreógrafos tenían razón. Por ahora, esa es la única pista, y tiene toda la pinta de que merece la pena esperar.