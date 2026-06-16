Natalia Sette 16 JUN 2026 - 14:23h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela un problema de salud que le ha aparecido en las últimas semanas y que la tiene preocupada

Marieta rompe a llorar al hablar de su mayor miedo

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Marieta ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre un problema de salud que le está dificultando llevar una vida normal. Si recientemente la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ mostraba su gran vulnerabilidad al compartir los terribles cólicos y vómitos que padece a causa de sus problemas menstruales, ahora la influencer se enfrenta a un nuevo problema salud que le está afectado a sus extremidades.

En esta ocasión, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido visibilizar un contratiempo físico que está afectando directamente a sus manos y piernas y que la mantiene en una constante situación de dolor. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la ganadora de ‘GH DÚO’ ha querido detallar paso a paso los extraños síntomas que experimenta desde hace unas semanas y a tan solo dos semanas de su boda con Suso Álvarez .

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“Me lleva pasando desde hace un mes”, ha comenzado diciendo. “Cada vez que salgo a andar con Suso se me hinchan muchísimo las manos, no las puedo ni cerrar”, ha confesado sobre una molesta retención que le impide realizar con normalidad una actividad tan cotidiana como es dar un paseo en pareja.

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Sin embargo, lo que más ha encendido las alarmas de la de Elche es una fuerte molestia localizada en la pierna. “Y ahora llevo dos semanas que me duele mucho una vena que tengo muy marcada en la pierna, creo que no es una variz”, ha dicho con preocupación. En un vídeo publicado a posteriori, la novia de Suso Álvarez ha enseñado la zona afectada, mostrando que la tiene visiblemente inflamada y que le recorre de arriba a abajo todo el gemelo.

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“Conforme va pasando el día se me hincha, es la primera vez que me pasa. No sé si se me está haciendo una variz, yo tengo muchas arañas vasculares por todo el cuerpo”, ha analizado. Ante el aumento del dolor y la inminencia de uno de los días más importantes de su vida, Marieta tenía claro lo que hará: “Al pasar la boda, quiero ir al angiólogo para ver qué es lo que me está pasando porque me duele bastante”, ha anunciado.

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No obstante, la masiva reacción de sus seguidoras la ha hecho cambiar radicalmente de idea y adelantar su visita al especialista. “La mayoría me habéis dicho que es una variz… Y como me duele bastante durante todo el día, el lunes voy al angiólogo a ver… Siempre tengo algo”, ha dicho resignada.