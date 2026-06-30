Alberto Rosa 30 JUN 2026 - 19:52h.

Desde que el príncipe de Gales respondiera con ironía sobre su invitación al enlace, las especulaciones en redes no han parado

Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares a Justin Baldoni por los costes de su batalla judicial tras la desestimación de su demanda

Compartir







Solo quedan unos días para que se celebre la que seguramente será la boda del año, la de Taylor Swift con Travis Kelce. La cantante y el jugador de la NFL confirmaron su compromiso hace meses y desde entonces no han cesado las especulaciones sobre quienes serán los invitados del exclusivo enlace.

Dos de los nombres con los que más se ha especulado han sido el del príncipe y la princesa de Gales, desde que Guillermo insinuara en tono de broma que esperaba una invitación. Sin embargo, según informa ‘People’, los príncipes han confirmado que no asistirán a la boda. Todo comenzó cuando durante una aparición del príncipe de Gales en el programa ‘Heart Breakfast’, la presentadora Amanda Holden le preguntó si había recibido una invitación a la boda del año.

PUEDE INTERESARTE La condición que Taylor Swift le ha puesto a sus amigos solteros para su boda desata la polémica

“Sin comentarios”, respondió entonces el hijo del rey Carlos III. “Tengo esperanzas, y estoy seguro de que podría haber alguna invitación, pero ya veremos”, añadió, alimentando los rumores de que él y Kate Middleton aparecieran en el enlace.

PUEDE INTERESARTE Se filtra parte de la exclusiva lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: de Selena Gomez a Zoë Kravitz

Guillermo señaló que sus hijos Charlotte y Louis, de 11 y 8 años respectivamente, son grandes admiradores de Swift. Aunque los príncipes de Gales no acudirán finalmente a la boda, la amistad entre el futuro rey y la superestrella del pop mundial se remonta a más de una década.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Guillermo conoció a Swift por primera vez en 2013 en la gala Centrepoint Winter Whites en el Palacio de Kensington, donde ambos se unieron a Jon Bon Jovi en el escenario para una interpretación improvisada de "Livin' on a Prayer".

Más recientemente, el príncipe celebró su 42 cumpleaños llevando al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis al concierto de Taylor Swift en el estadio de Wembley en junio de 2024 en el marco de su gira mundial ‘The Eras Tour’.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras el espectáculo, Swift compartió un selfie que se hicieron en el backstage, en el que aparecía junto a Guillermo y sus hijos. Travis Kelce también posó con la familia real en otra foto que rápidamente se hizo viral.