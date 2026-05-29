El enlace nupcial promete convertirse en una auténtica concentración de estrellas, supermodelos, cantantes y actores de primer nivel

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de una pulsera de la amistad al anillo de compromiso

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Una de las grandes bodas del año en Hollywood empieza a tomar forma… aunque casi todo siga envuelto en un hermetismo absoluto. El esperadísimo enlace nupcial entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa copando titulares a la vez que intriga, y ahora, se han filtrado algunos nombres de la exclusiva lista de invitados que acompañarán a la pareja en su gran día.

Como era de esperar, tratándose de una de las artistas más influyentes y de una de las grandes estrellas de la NFL, el evento promete convertirse en una auténtica concentración de estrellas, supermodelos, músicos y actores de primer nivel.

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Entre los nombres que ya han trascendido destacan los de Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid, Cara Delevingne, las hermanas Haim, Ed Sheeran o Suki Waterhouse -mujer de Robert Pattinson-. Todos ellos presenciarán el 'sí, quiero' de la pareja en una boda que se está organizando bajo unas estrictas medidas de seguridad y privacidad.

Rodeada de secretismo

Aunque durante meses se rumoreó que el enlace se celebraría en Nueva York durante el fin de semana del 4 de julio, varias fuentes aseguran ahora a 'Page Six' que la cantante habría cambiado tanto la ubicación como la fecha real del evento para despistar a la prensa y evitar filtraciones.

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La obsesión de la cantante por mantener el secreto está siendo total. De hecho, el citado medio y el portal 'TMZ' aseveran que la propia Taylor está llamando personalmente a muchos invitados para evitar correos electrónicos, mensajes o invitaciones físicas que puedan acabar filtrándose.

Según diferentes 'insiders' citados por la prensa estadounidense, la intéprete de 'Cruel Summer' estaría especialmente preocupada por ello después de que varios detalles privados de la organización comenzaran a circular en redes sociales durante los últimos meses.

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Selena Gomez, una de las grandes protagonistas

Entre todas las amistades de Taylor Swift, hay una presencia que prácticamente se da por segura: la de Selena Gomez.

La relación entre ambas es una de las amistades más sólidas y longevas de Hollywood. Se conocen desde hace más de 15 años y han atravesado juntas rupturas sentimentales, polémicas, éxitos musicales y etapas personales muy complicadas.

Se espera que Selena tenga un papel clave dentro de la ceremonia y que forme parte del círculo más íntimo de la novia. La cantante acudiría además acompañada de su marido, el productor musical Benny Blanco, con quien se casó en 2025.

Zoë Kravitz, ¿con Harry Styles?

Pero si hay un nombre que ha llamado la atención es el de Zoë Kravitz. Y no precisamente por sorpresa positiva.

La actriz, hija del músico Lenny Kravitz, mantiene una relación sentimental con Harry Styles, exnovio de Taylor Swift y una figura vinculada al universo sentimental de la cantante.

Durante los últimos meses incluso circularon rumores de un supuesto distanciamiento entre Taylor y Zoë. Sin embargo, ahora el entorno cercano de la compositora apunta a que Kravitz sí habría sido invitada finalmente a la boda.

La gran incógnita ahora es si Harry Styles acudirá o no como acompañante. La sola posibilidad de ver coincidir en el mismo evento a Taylor y Harry ya ha revolucionado a los fans en redes sociales.

Supermodelos, músicos, estrellas de Hollywood y figuras del deporte

La lista de invitados parece un resumen perfecto de la élite actual del entretenimiento estadounidense. Todo apunta a que asistirán también Gigi Hadid, Cara Delevingne y las hermanas Haim, íntimas amigas de Taylor desde hace años.

Otra invitada confirmada sería Suki Waterhouse, que reconoció en una entrevista que piensa "robar ideas" de la boda para organizar la suya propia con Robert Pattinson.

Además, Ed Sheeran figura entre los invitados más esperados. Su amistad con Taylor es una de las más estrechas de la industria musical y, según algunas publicaciones, la pareja incluso estaría inspirándose en la discreta boda secreta que Sheeran celebró en 2018.

Mientras Taylor parece tener controlado su círculo de amistades, se cree que la parte más complicada de la organización está siendo gestionar los compromisos sociales de Kelce.

El jugador de los Kansas City Chiefs mantiene una enorme red de contactos dentro del deporte estadounidense y se espera la presencia de numerosas estrellas de la NFL, incluidos Patrick Mahomes y su esposa Brittany Mahomes.

Incluso el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, figura entre los invitados confirmados debido a la estrecha relación que mantiene desde hace años con la familia Swift.