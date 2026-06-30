Celia Molina 30 JUN 2026 - 11:39h.

La modelo Thylane Blondeau, que fue bautizada como "la niña más guapa del mundo" a los seis años, se ha casado con un Dj francés

El drama de Thylane Blondeau, la 'niña más bonita del mundo': a quirófano por un peligroso quiste de ovario

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Tan solo tres meses después de que anunciara su compromiso de boda en las redes sociales, la modelo Thylane Blondeau, que a los seis años fue bautizada por la revista 'Vogue' como "la niña más guapa del mundo", se ha casado. Ella y su novio, el DJ francés Ben Attal, han contraído matrimonio en una discreta boda celebrada en el ayuntamiento del distrito 16 de París, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Para tan importante ocasión, Blondeau, que ha llenado sus stories con preciosas fotografías de la ceremonia, eligió un vestido de Eva Bouskila, diseñadora de moda francesa especializada en alta costura nupcial, de corte sencillo y elegante. En el pelo, que llevaba recogido en un moño a media altura, la modelo lució varias y diminutas margaritas. Y, en sus manos, portaba un ramo de flores de color blanco roto, para completar su total look para la boda.

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Junto a las imágenes, la novia también ha publicado un texto en contra de "los paparazzis que se colaron en el evento sin permiso" para conseguir una exclusiva.

Una ceremonia civil en un distrito de París

Por lo que hemos podido ver en las fotografías, se trató de una ceremonia íntima, en la que los novios se dedicaron numerosos gestos de cariño. El hotel en el que se alojaban está situado justo en frente de la Torre Eiffel y, como divertido detalle, el perrito de la modelo, al que también vistieron de traje y chaqueta, estuvo presente en un día tan especial.

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El mismo perro apareció en las fotografías que Thylane publicó para anunciar su compromiso de boda; una pedida que tuvo lugar en la villa que el DJ tiene en Grecia y que estuvo impregnada del romanticismo de la bella Atenas. "Le he dicho que sí a mi mejor amigo. De aquí hasta siempre", escribió la modelo en sus redes, mostrando el anillo, un diamante ovalado, que Attal le había entregado.

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Blondeau, nacida en Aix-en-Provence hace 25 años, es hija del exfutbolista Patrick Blondeau, que jugó en la Liga francesa y en la Premier inglesa (y falleció en 2018), y de la diseñadora Veronika Loubry. Su verdadero nombres es Rosa Thylane-Lena y, actualmente, tiene más de seis millones de seguidores en las redes sociales.

Thylane, uno de los rostros más bellos del mundo

Cuando tenía tan solo seis años, fue bautizada por la revista 'Vogue Enfants' como la niña más guapa del mundo. Sus ojos azul celeste, su mirada felina y su larga melena rubia se llevaron todo el protagonismo de la campaña de moda para la que posó, catapultando su imagen como modelo a nivel internacional.

Muchos años después, en 2018, su incontestable belleza volvió a encabezar el ranking de 'Los 100 Rostros más Bellos', elaborado por TC Candler, demostrando también su atractivo como mujer adulta.

Durante todos estos años ha trabajado de forma continua para firmas como Versace, Jean Paul Gaultier y Dolce & Gabbana y como imagen del perfume Lolita Lempicka y del maquillaje de L'Oréal Paris, por lo que su carrera profesional, con tan solo 24 años, está más que consolidada.