El fundador de World Central Kitchen, galardonado con el premio a 'Personaje del Año' de Vanity Fair, ha anunciado su participación en las tareas de apoyo al pueblo venezolano

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El chef José Andrés ha vuelto a demostrar que, para él, la cocina va mucho más allá de los fogones. Durante la gala celebrada este pasado 30 de junio en la que ha recogido el premio a Personaje del Año de Vanity Fair, el fundador de World Central Kitchen ha anunciado que abandonaría inmediatamente España para desplazarse a Venezuela y participar sobre el terreno en las labores de ayuda tras la devastadora emergencia que golpea al país. Y no lo hará solo: le acompañará su hija, que volverá a ejercer como voluntaria en una misión humanitaria.

El cocinero, uno de los rostros más reconocidos de la ayuda internacional en situaciones de crisis, ya ha donado de forma inmediata un millón de dólares a través de su organización, ya que su prioridad está donde más se necesita.

"Pero es que mi hija se viene conmigo mañana a Venezuela. Ella ya, bueno, o sea, de chiquita ya ha estado en muchas. Ha estado en Haití, ha estado en Ucrania, ha estado en Yemen, ha estado en Chad. Y si no me la llevo, se enfada. Viene como voluntaria. Cuando puede, viene. Y bueno, me hace ilusión que también se comprometa como una más", ha aseverado a las cámaras de Europa Press.

En este sentido, deja claro que su familia también se ha querido involucrar en un proyecto que lleva años respondiendo a algunas de las mayores catástrofes naturales y conflictos del mundo.

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Su ONG, desplegada en Venezuela tras los terremotos

La organización de José Andrés ya se encuentra desplegada sobre el terreno tras la grave emergencia registrada en el estado venezolano de La Guaira, donde las intensas lluvias han provocado inundaciones, corrimientos de tierra y graves daños en infraestructuras y viviendas.

Durante su intervención ha explicado que el trabajo ya no se limita a las zonas más conocidas. "Hoy no solo estamos, y han pasado días en La Guaira, sino que estamos ya en un montón de pequeños poblados y pueblos que ni siquiera se hablan de ellos". Y es que ha dejado claro que, tras un desastre de estas dimensiones, las necesidades aumentan con el paso de los días.

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"Tenemos que entender que un terremoto de esta magnitud no hay suficiente gente para responder y todo lo que hagas siempre va a ser poco. Hay que ser muy rápido y muy eficiente porque si no te quedas siempre corto".

Además, ha recordado que las primeras jornadas suelen concentrar la atención internacional, pero que el verdadero reto llega cuando desaparecen los focos. "La ayuda, que ahora parece que es masiva, que mucha gente quiere ayudar, en una o dos semanas, de golpe, todo el mundo se va a olvidar. Y ahí es si cabe cuando más y mejor trabajo hay que hacer. Por eso nosotros intentamos llegar siempre los primeros, porque sabemos que muchas veces vamos a ser de los últimos en irnos".

El gran objetivo de World Central Kitchen y sus misiones más sonadas

José Andrés también ha aprovechado el acto para explicar de nuevo el modelo de actuación que ha convertido a World Central Kitchen en una de las organizaciones humanitarias más rápidas del mundo ante emergencias, defendiendo la especialización.

"Somos una ONG más. Lo que pasa es que nos especializamos. Como yo vengo diciendo desde hace muchos años, no puede ser que haya ONGs que lo hagan todo, es imposible. Es como cualquier empresa privada: hacen lo que hacen porque se especializan en ello. Y nosotros nos especializamos en emergencias, en dar de comer y beber”.

Su estrategia se centra en movilizar recursos locales desde el primer momento. "Intentamos ser rápidos, eficientes, utilizando recursos locales, dejando el dinero invertido localmente, comprando local y utilizando a la gente local, los restaurantes, los food trucks, que son los que mejor saben y conocen en tiempo real dónde está la necesidad".

José Andrés también ha reconocido que el viaje a Venezuela le obligará a renunciar a un plan que esperaba con especial ilusión: asistir en Los Ángeles a un partido de la selección española de fútbol, ciudad donde además posee varios restaurantes.

"Quería haber estado en Los Ángeles viviendo en España. Yo en Los Ángeles, que tengo restaurante, me hacía mucha ilusión ir a ver a la selección. Ya los fui a ver a Atlanta, fueron muy cariñosos porque me regalaron una camiseta. Y bueno, yo creo que el entrenador y el equipo entenderán que un español más no vaya", ha indicado.

El chef ha aseverado que, aunque Los Ángeles es "como su segunda casa", considera que en estos momentos su obligación está junto a los afectados.

Ahora, su misión en Venezuela se suma a una larga lista de intervenciones lideradas por el chef durante la última década. A través de World Central Kitchen, la organización ha repartido millones de comidas en crisis humanitarias provocadas por terremotos, huracanes, guerras e inundaciones.

Entre sus actuaciones más conocidas figuran la respuesta tras el terremoto de Haití, las ayudas durante la pandemia de la COVID-19, la asistencia a los refugiados de la guerra de Ucrania, las misiones en Turquía y Siria tras los terremotos de 2023, las operaciones en Gaza, las labores de apoyo tras la dana de Valencia o las intervenciones en numerosos huracanes que han afectado al Caribe y Estados Unidos.