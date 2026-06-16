Natalia Sette 16 JUN 2026 - 19:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa ante sus seguidores que ha tenido que comerse sus palabras haciendo algo que pensaba no hacer

Claudia Martínez, preocupada por las estrías en el embarazo: su tratamiento

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Claudia Martínez sigue compartiendo cada paso de su embarazo con sus miles de seguidores. Tras el emocionante momento que vivió al ver por primera vez la carita de su hija Valentina , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que hacer frente a otra realidad inevitable de su avanzado estado de gestación. La influencer se sincera sobre una regla no escrita que ha roto.

En plena recta final del segundo trimestre, el cuerpo de la exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dejado de experimentar cambios . Una evolución física que la ha obligado a tomar una drástica decisión estilística que se resistía a asumir, rompiendo así una promesa que se había hecho a sí misma desde el principio.

Hace tan solo una semana, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ subía a su Instagram un ‘vístete conmigo’ bajo el título “resistiéndome a la ropa premamá”. Sin embargo, el avanzado estado de su gestación ha provocado que su propio vestidor le declare la guerra, haciendo imposible que pueda seguir utilizando sus prendas habituales.

Con la total naturalidad que la caracteriza, la creadora de contenido ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para confesar que ha tenido que dar su brazo a torcer de forma definitiva. “Todos sabíamos que este momento iba a llegar, he tenido que comerme mis propias palabras”, ha comenzado diciendo de lo más divertida.

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La pareja de Mario González ha desvelado la adquisición con la que ha inaugurado esta nueva etapa: “He comprado dos vaqueros premamá”. La influencer ha explicado detalladamente el dilema y la frustración que vivió durante la última vez que fue de compras: “He ido a Zara y ya no hay manera. Hay algunos que me entran con gomita pero los otros ni con dos tallas más”.

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Asumiendo que los cambios son inevitables, la catalana ha decidido tomárselo de la mejor manera posible. “La barriga es la que es, no se puede esconder”, ha dicho con mucha madurez. Por este motivo, se ha esforzado en buscar opciones que encajen a la perfección con su estilo, evitando los diseños más clásicos y aburridos de la sección premamá. “Son súper bonitos, no quería los típicos con goma porque me parecen cero estéticos”, ha explicado.

Para resolver el problema, la extronista ha encontrado la alternativa ideal con unos modelos de tiro bajo que dejan al descubierto toda su tripa de embarazada. “He encontrado estos que son los que habéis visto estos días. Estos me encantan y son súper cómodos”, ha terminado diciendo emocionada.