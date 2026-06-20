Antía Troncoso 20 JUN 2026 - 14:03h.

Claudia Martínez revela cómo se han transformado sus sentimientos hacia Mario González desde que está embarazada

Claudia Martínez sucumbe y rompe su regla no escrita durante el embarazo: “He caído”

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Claudia Martínez se sincera con sus seguidores a través de sus redes sociales sobre su relación con Mario González. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre cómo sus sentimientos hacia el padre de su primera hija se han transformado desde que se quedó embarazada.

Mario y Claudia viven uno de los momentos más dulces de su vida después de que a finales de marzo comunicase la feliz noticia de que estaban esperando a su primer hijo en común. Desde entonces la pareja comparte con gran ilusión cada paso de esta emocionante etapa: desde el 'gender reveal' de su hija y el seguimiento de su embarazo hasta reflexiones de lo más íntimas sobre su futura paternidad.

Claudia, sobre su relación con Mario tras su embarazo: "Es más profundo"

Esta nueva etapa en sus vidas ha transformado profundamente su relación de pareja, tal y como ha confesado la propia Claudia Martínez a través de sus redes sociales, donde habitualmente se sincera con sus seguidores sobre las emociones que está experimentando durante estas 28 semanas de embarazo.

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Después de que la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' compartiese un espectacular vídeo junto a Mario González de sus vacaciones en Milos, Grecia, con las siguientes palabras: "¿Cómo puedo estar cada día más enamorada? Pregunto". Una seguidora le respondía del siguiente modo:

"Un dato que me parece muy bonito; a algunas mujeres cuando tienen ya el embarazo avanzado les entra un apego brutal hacia su pareja, y el dato bonito realmente no son ellas, sino que el apego lo tiene el bebé que quiere estar con el papá y hace que la mamá quiera más al papá, por así decirlo".

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Un mensaje a raíz del cual la influencer se sinceraba: "¡Qué fuerte! A mí me pasa lo mismo desde antes de la bebé tengo que decir. Pero sí que s cierto que desde que está ella tengo más miedo a que le pase algo malo a él. Siempre lo he tenido, pero ahora sufro mucho más cuando coge el coche, por ejemplo. Y es verdad que el amor que siento hacia él se ha transformado en algo mucho más bonito y profundo".