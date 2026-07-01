Lorena Romera 01 JUL 2026 - 16:58h.

El colaborador ha compartido un vídeo de lo más honesto en el que explica cómo se siente a pocos días de su boda con Marieta

La finca donde Marieta y Suso Álvarez se casarán en Toledo: se remonta al siglo XI y está a orillas del río Tajo

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La cuenta atrás para el gran día ha comenzado y las emociones empiezan a aflorar. A tan solo dos días de pasar por el altar con Marieta, Suso Álvarez se ha sincerado como nunca antes. El colaborador de televisión ha compartido un vídeo de lo más honesto, en el que explica cómo se siente ante el que será, sin duda, uno de los pasos más importantes de su vida.

Ante la avalancha de comentarios que ha estado recibiendo desde que se hiciera pública su pedida de mano, el exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido a quienes siempre se han tomado su compromiso a broma, dando a entender que hay muchas dudas respecto a él. El televisivo ha desvelado que muchos le han dicho frases como "vaya marrón se te viene", algo a lo que él ahora ha respondido de manera tajante:

"No, marrón ninguno. Lo estoy deseando. Estoy deseando casarme con ella. Para mí la boda es un mero trámite para lo que realmente quiero llegar con ella, que es a todo", ha reconocido el creador de contenido. Con estas palabras, deja claro que el enlace es solo el principio de un proyecto de futuro que él espera que sea indestructible, ya que tiene la firme convicción de que Marieta es la mujer de su vida.

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"Es el amor de mi vida y la mejor compañera de viaje que podría tener", expresa en esta publicación. Un vídeo en el que él mismo asume que se encuentra ante un escenario que jamás hubiese pensado para él en un pasado: "Me hace gracia porque nunca me imaginé que yo llegaría a casarme, que me casase tan enamorado... porque estoy hasta las trancas".

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De hecho, Suso recuerda con humor la actitud que mantenía hace años, cuando se mostraba como un detractor de las bodas: "Yo era el típico por los pasillos de Mediaset y por los eventos diciendo en voz alta: '¡En la vida me voy a casar, en la vida!'". Pero ahora que su 'sí, quiero' es inminente, son muchos los que le recuerdan aquella faceta de soltero: "Estoy deseando casarme. La vida cambia y yo también. Estoy más viejo, ¿no me veis?".