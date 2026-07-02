Desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con el cantante que durante años formó parte de la popular banda sobre aquella etapa y su situación actual

La 'maldición' de Locomía: la muerte de Manolo Arjona, una pérdida más en la trágica historia del grupo de los ochenta

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Tras el inesperado fallecimiento de Manolo Arjona, el nombre de Locomía ha vuelto a ocupar titulares y a despertar el interés de quienes vivieron el fenómeno musical de finales de los años ochenta y principios de los noventa. La muerte de una de las figuras vinculadas a la historia del grupo ha servido para recordar el legado de una formación que marcó una época con su estética inconfundible, sus coreografías y su éxito internacional. Pero también para resurgir los nombres de algunos de los antiguos integrantes de la banda y a salir a la luz sus historias personales. Entre otros, el de Luis Font. Por ello, desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con él.

Font recuerda que su vida dio un giro radical tras abandonar los focos. Explica que, después del éxito, atravesó una larga etapa marcada por las dificultades económicas y personales, llegando incluso a vivir en la calle durante un tiempo. Aquella experiencia, nos asegura, le hizo replantearse por completo su futuro y buscar una oportunidad lejos de España, convencido de que necesitaba romper con todo para poder reconstruirse.

Esa oportunidad le llegó en México, país donde el artista decidió establecerse para comenzar una nueva etapa. Allí ha encontrado en el arte urbano una forma de expresión y una nueva identidad creativa, alejada de la imagen que lo hizo famoso con Locomía. Ahora, continúa desarrollando proyectos artísticos y buscando nuevas posibilidades profesionales, convencido de que su historia demuestra que siempre es posible reinventarse incluso después de haber atravesado los momentos más difíciles.

Pregunta: Mirando atrás, ¿crees que el éxito tan temprano de Locomía también tuvo un precio demasiado alto a nivel personal?

Respuesta: Locomía fue mi mayor sueño y también mi mayor pesadilla. El problema no ha sido lo que ha traído, sino que muchas personas no nos trataron como tenían que hacerlo. Pero viéndolo ahora con la distancia y con la serenidad que tengo, te puedo decir que a día de hoy soy prácticamente invencible. Cuando uno pasa por ese proceso de estar arriba de repente estar en el lodo, en el barro, valora mucho las pequeñas cosas que la vida le regala de nuevo.

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P: Hace unos años nadie habría imaginado que uno de los fundadores de Locomía terminaría cantando en el metro y viviendo en la calle. ¿Cómo recuerdas aquella etapa y cómo te afectó?

R: Estuve muy al límite, sacando fuerzas para luchar e intentando salir adelante, pero no me sentí vulnerable ni un perdedor, me sentía un luchador, aunque por vergüenza no me relacionaba con nadie. Y aunque yo vivía en la calle, estaba intentando salir adelante. He luchado tanto... no te puedes imaginar. Pero sabes qué, he llegado a un punto en el que no necesito nada, solo necesito sentirme vivo y con ilusión para seguir adelante.

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"Durante seis meses estuve viviendo en el parque de Vallecas, después en el aeropuerto"

P: Llegaste a vivir en la calle. ¿Dónde vivías y cómo era tu día a día?

R: Yo estaba en un momento muy difícil. Viví durante casi dos años cantando en el metro, y con lo que me sacaba, que era muy poquito, unos tres o cuatro euros al día, pagaba un hostal y comía lo que podía. ¿Qué ocurrió entonces? Que me tuvieron que operar el menisco, lo poco que ganaba dejé de ganarlo, y tuve vivir en la calle. Durante seis meses estuve viviendo en el parque de Vallecas, pero mi situación fue más en declive, y terminé en diciembre de hace casi dos años viviendo en el aeropuerto de Madrid.

P: Durante décadas sufriste depresión, ¿cómo conseguiste empezar a salir de ese túnel?

R: Cuando miro hacia atrás y pienso en estos últimos años y cómo me siento, fue muy difícil sí, pero nada que ver con la situación que yo pasé durante casi 30 años. Me sentía en una soledad absoluta por avergonzarme de lo que me pasaba, entre la depresión y una adicción muy fuerte. Sentía una tristeza profunda porque me arrebataron lo que me daba vida, que era Locomía. Ahora, estos años que llevo luchando me han servido para darme cuenta de lo que es importante y me han llevado a lo que soy ahora: feliz.

P: Tomaste la decisión de abandonar España e irte a vivir a México. ¿Qué te llevó a dar un giro tan radical a tu vida?

R: No me fui por voluntad propia, la verdad. Estuve en una deriva muy fuerte y yo solo pedía una oportunidad laboral, pero nunca se me dio. Aunque al menos lo intenté. Mi situación era tan extrema ya en el aeropuerto que una familia de Morelia me adoptó. Yo sé lo que es ser adoptado con 50 y largos años. Y allí me reinventé.

P: En un principio te instalaste en Morelia y ahora has comenzado una nueva etapa en Guadalajara ¿A qué te has dedicado desde entonces?

R: He conseguido mi documentación, hasta mi licencia de conducir, que yo nunca he tenido licencia de conducir en España. Ahora soy artista urbano, lo que empecé siendo con 16 años, y ahora quiero seguir disfrutando de esto, aunque me gustaría tener más oportudidades. Piensa que voy cargando todos los días con un altavoz que pesa 30 kilos. Me he esforzado mucho.

"Me reencontré con mi hermano Xavier y ahora me hace feliz tenerlo de nuevo a mi lado"

P: No sé si has conseguido cerrar heridas del pasado y familiares.

R: En cuanto a Xavier, mi hermano, antes de venirme a México nos reencontramos. Fue una tarde, muy pocas horas, y con estos años también he aprendido a entenderlo en muchas circunstancias y situaciones que yo no entendía. Me puse en paz conmigo mismo y pude entender en este caso a él y a muchas otras situaciones en mi vida. De hecho hace unas horas he hablado con él y bien. Al final es mi hermano. Aunque cada uno tengamos nuestras particularidades, en lo personal me hace muy feliz tenerlo otra vez a mi lado.

P: ¿Qué te gustaría que descubrieran de Luis Font quienes solo conocen al artista de los abanicos y no a la persona que hay detrás?

R: Pues que, pese a todo, yo siento mucho amor y lo devuelvo multiplicado por 1.000. Que soy muy sensible, con mucho amor que dar y sobre todo, que estoy muy agradecido a todo el mundo. Que tengo mucha resiliencia y con muchas ganas de seguir adelante. Ojalá que también esta entrevista me abra alguna puerta, porque estoy preparado para hacer muchas cosas y para que me conozcan más.