La despedida de Locomía a Manolo Arjona

Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 18:40h.

Los miembros actuales de la banda de la que un día dio vida Manolo Arjona han publicado una emotiva despedida

Muere de forma repentina Manolo Arjona, uno de los históricos integrantes de Locomía, a los 58 años

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Manolo Arjona, exintegrantes de Locomía, ha fallecido en la madrugada de este miércoles en su casa de Barcelona, de manera repentina y súbita, según han confirmado algunas fuentes, el artista “se acostó, pero no se llegó a levantar”.

Hasta ahora poca gente de su círculo se había pronunciado, pero los integrantes del que fue la banda de su vida han publicado un emotivo homenaje donde se despiden del artista: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

Los primeros datos revelan que el cantante, que también se encargó de crear los inolvidables diseños que lucieron los cuatro miembros del grupo, pasó la jornada de ayer con absoluta normalidad, pues estuvo pintando, afición a la que dedicaba la mayor parte de su tiempo desde que se retiró de la vida pública.

Con mucho cariño recordarán los actuales miembros a Manolo: “Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá la tiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”.

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La despedida del artista, por todo lo alto

Sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán despedirse de quien contribuyó a escribir una de las páginas más originales de la música pop española, junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier. Los cuatro revolucionaron el panorama musical de los años 80 con su apuesta por la electrónica y por el uso indiscriminado de hombreras y abanicos, que se convirtieron en su principal insignia.

Luis Font (57) ha sido, precisamente, el primero que se ha despedido de él a través de sus redes sociales: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones", ha escrito en un storie con una infografía del fallecido y unas alas de ángel. Tampoco ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

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Aunque Manolo Arjona, tras la época dorada del grupo, decidió llevar una vida discreta y tranquila, alejada de los focos y de los medios de comunicación, Luis sí que ha sido protagonista de varias noticias en los últimos años pues, tras confesar sus problemas de adicción, tuvo que cantar en el metro para ganarse la vida. En varias entrevistas, Font reveló que, a pesar de haber sido uno de los artistas más famosos de aquella época, llegó incluso a vivir en la calle.