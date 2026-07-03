Berto González 03 JUL 2026 - 17:20h.

Kike Quintana cuenta con una sólida trayectoria detrás de las cámaras en Mediaset desde 2009 que compagina con una feliz vida familiar marcada por su matrimonio con Cristina y el reciente nacimiento de su primera hija

El colaborador se cuela en casa de Laila Jiménez: su nevera, su almacén de perfumería de lujo, su vestidor ¡y hasta su desconocido truco de belleza!

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Kike Quintana se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Telecinco gracias a su carisma y frescura, cualidades que lo han llevado a ponerse al frente de 'El verano se mueve', el nuevo programa de las tardes de Telecinco en verano. Aunque su cara es ahora muy conocida para los espectadores, el madrileño tiene una larga trayectoria en los platós que empezó mucho antes de dar el salto frente a las cámaras de la mano de su tía Ana Rosa Quintana. De hecho, su carrera profesional y su círculo familiar siempre han ido de la mano, un pilar que ahora se completa con su reciente debut como padre y con una vida sentimental muy estable gracias a su matrimonio con Cristina.

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Del trabajo detrás de las cámaras al éxito con Ana Rosa Quintana

El recorrido profesional de Kike Quintana en el sector audiovisual se remonta al año 2009, momento en el que comenzó a trabajar de manera continua en las labores de producción y como guionista dentro de diferentes proyectos de Mediaset. Durante más de una década, su trabajo estuvo centrado en el desarrollo interno de los formatos, manteniendo un perfil anónimo y adquiriendo una gran experiencia en el funcionamiento interno de la televisión.

Esta larga etapa en la trastienda de los platós cambió de forma radical gracias a la oportunidad que le brindó su tía Ana Rosa Quintana. Su salto definitivo a la pantalla se produjo en el programa 'TardeAR', donde asumió el papel de colaborador a cargo de la sección denominada Fila Zero. En este espacio, caracterizado por el humor y la ironía, Kike Quintana se encargaba de destripar el programa y lanzar críticas directas y comentarios ácidos hacia la propia presentadora y los colaboradores, una sección que le otorgó una gran visibilidad y el cariño de la audiencia.

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Su historia de amor con Cristina y la llegada de su primera hija

En el plano más íntimo, la vida de Kike Quintana está marcada por una sólida relación sentimental junto a su mujer, la enfermera Cristina. La pareja se conoce desde hace muchos años y ha sabido mantener una relación muy estrecha, llena de complicidad y amor, desde que intercambiaron sus primeros mensajes a través de las redes sociales. La pareja se dio el 'sí, quiero' en septiembre de 2024, después de comprometerse en 2023, en una boda íntima.

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Tras un largo noviazgo, ambos decidieron contraer matrimonio en una celebración que consolidó su proyecto de vida en común. La felicidad de la pareja se ha completado recientemente con el nacimiento de su primera hija a la que han llamado Candela. Para el comunicador, la familia representa un eje esencial en su día a día y se ha convertido en su apoyo incondicional.