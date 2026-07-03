Antoni Mateu 03 JUL 2026 - 05:00h.

La psicóloga clínica Anna Sibel Anguila explica por qué nuestro cerebro "también puede convertirse en nuestra propia cárcel" y cómo salir de los bucles de pensamiento

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¿Por qué tenemos pensamientos en bucle de los cuales no podemos salir? ¿Existe una forma de reconocer estos patrones y de romperlos? ¿Qué es lo que causa que estemos pensando en un mismo tema sin parar de darle vueltas? Estas son algunas de las cuestiones que Anna Sibel, psicóloga clínica, responde a la web de 'Informativos Telecinco'.

Así inicia la explicación de por qué nuestro cerebro cae en estas dinámicas: "El problema no aparece porque pensemos, sino porque, en ocasiones, dejamos de utilizar el pensamiento para resolver problemas y empezamos a utilizarlo para dar vueltas sobre ellos".

¿Por qué se generan los bucles de pensamiento?

La experta matiza que, a veces creemos que pensar más es mejor aunque "lo único que conseguimos es profundizar el mismo surco mental por el que nuestro cerebro lleva horas, días o incluso años transitando".

"Nuestro cerebro no evolucionó para hacernos felices, sino para mantenernos vivos. Y aunque ya no vivamos rodeados de depredadores, sí que han cambiado las amenazas. Nuestro mecanismo de supervivencia nos indicó que confundir una rama con una serpiente suponía la diferencia entre la vida y la muerte", añade.

La amígdala, clave en los pensamientos en bucle

Sibel explica que cuando suceden los pensamientos en bucle, "entra en funcionamiento una pequeña estructura cerebral llamada amígdala, una especie de sistema de alarma encargado de detectar cualquier posible amenaza".

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¿Y cómo incide en los bucles de pensamiento? "En apenas unas fracciones de segundo pone en marcha una cascada de respuestas fisiológicas: aumenta el ritmo cardíaco, acelera la respiración, libera cortisol y adrenalina, tensa la musculatura y dirige toda nuestra atención hacia aquello que interpreta como importante. El cuerpo se prepara para luchar, huir o permanecer alerta".

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Además, según explica la experta, "cuanto más secuestrada está nuestra atención por el miedo, menos capacidad tenemos para analizar con claridad lo que realmente está ocurriendo. Es una paradoja extraordinaria: cuanto más necesitamos pensar con lucidez, menos recursos tiene el cerebro para hacerlo. Ahí es donde empieza el bucle".

"Es un pensamiento, no un hecho"

Para la experta es "necesario" comprender el sistema de funcionamiento de los bucles para poder pararlos. En este sentido, pone encima de la mesa "una de las ideas más liberadoras que conocemos desde la psicología y la neurociencia: un pensamiento no es un hecho. Los pensamientos son eventos mentales: aparecen, cambian y desaparecen. Son propuestas que el cerebro genera constantemente para intentar anticipar el futuro, explicar el pasado o protegernos de posibles amenazas".

Añade que "la verdadera libertad comienza cuando dejamos de creer automáticamente todo aquello que pensamos", y da la técnica para romper con estas dinámicas: ante este escenario, Sibel pone encima de la mesa la técnica de la visualización, "originalmente utilizada en deportistas de élite".

Para la experta "no consiste en negar los problemas ni en convencerse ingenuamente de que todo saldrá bien", la clave para que funcione es que podemos elegir si alimentamos el miedo o la curiosidad, la amenaza o la posibilidad, "el pasado que ya no existe o el presente que todavía podemos transformar. Hay que ofrecer al cerebro nuevas posibilidades. Dejar de entrenar únicamente el miedo y entrenar también la serenidad, la confianza y la capacidad de adaptación".

"Quizá nunca podamos impedir que la mente produzca pensamientos. Es su naturaleza, igual que es naturaleza del corazón latir. Pero sí podemos decidir cuánto tiempo invitamos a cada pensamiento a sentarse en nuestra mesa", concluye.