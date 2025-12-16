Taylor Swift sorprendió a sus trabajadores que no podían creer lo que estaba sucediendo

Si la cantante Taylor Swift es un ídolo de masas mundial lo es demás de por ser una gran artista, por una gran humanidad que ha mostrado en numerosas ocasiones.

El último ejemplo que muestra la calidad de la cantante ha sido la entrega de un bono millonario a sus trabajadores tras la exitosa y agotadora gira ‘The Eras Tour’. La estadounidense entregó a los trabajadores que le acompañaron durante meses, bailarines, técnicos, músicos, personal de vestuarios, camioneros, etc., un total de 197 millones de dólares.

En el vídeo difundido en las redes sociales se puede ver a Taylor rodeada de sus trabajadores que no pueden creer lo que les está pasando mientras va repartiendo uno a uno notas de agradecimiento junto a un cheque.

La actitud de la estrella se aleja mucho de los grandes cantantes que en la mayoría de las ocasiones no prestan ni la más mínima atención a quienes participan en su espectáculo.

Datos de récord

La gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, logró un nuevo hito en la historia de la industria musical tras recaudar más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas.

La compañía productora de la cantante reportó que en los 21 meses que duró el espectáculo, entre 2024 y 2025, se ingresó un total de 2.077.618.725 dólares, el equivalente al doble de cualquier otra gira de conciertos en la historia.

‘The Eras Tour’ concluyó en la ciudad canadiense de Vancouver después de 148 conciertos entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 a los que asistieron 10 millones de personas.