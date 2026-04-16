Carlos Lozano manda un mensaje a Cristina Piaget tras un emotivo reencuentro

Rocío Molina 16 ABR 2026 - 08:03h.

El ganador de 'GH DÚO' ha disfrutado de un reencuentro muy especial en el que han echado de menos a Cristina Piaget

Carlos Lozano protagoniza un emotivo reencuentro con dos compañeras de 'GH DÚO'

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Carlos Lozano ha protagonizado un emotivo reencuentro con dos grandes amigas y compañeras de 'GH DÚO'. El veterano presentador, que antes de presentarse al reality estaba alejado de los focos en su casa de campo, ha regresado a la vida pública tras su victoria en esta edición. Y, aunque ha compartido emocionado la reunión que ha tenido con Belén Rodríguez y Carmen Borrego, este no ha dudado en extrañar en esta cita a Cristina Piaget a la que ha mandado un mensaje.

Su triunfo no ha hecho que el ex de Mónica Hoyos y de Miriam Saavedra haya olvidado a algunas de las personas que han estado a su lado y a las que él tiene verdadero aprecio. "A mí Cristina me dio la vida en la casa, las cosas como son. Me dio la vida y lo visteis todos. Hemos discutido como discutimos los amigos y como hay que discutir, pero yo la quiero mucho", dijo a su salida, enterrando el hacha de guerra tras un tenso momento que protagonizaron.

Un episodio que el ganador de 'GH DÚO' ha borrado para quedarse definitivamente con los buenos momentos. Y, aunque en sus últimos actos públicos como el 59º cumpleaños de Belén Rodríguez o este reencuentro de ahora, no ha visto a la exmodelo, Carlos Lozano la tiene presente. Lo mismo que Belén Rodríguez y Carmen Borrego. Tal como ha pasado en las otras ocasiones, el presentador se ha hecho eco de un sentimiento y de las ganas que tiene de coincidir con ella fuera.

"Te echamos de menos", han escrito a conjunto a Cristina Piaget, esperando a que esta se una a su próxima salida y esté el grupo al completo que tanto ha disfrutado en la experiencia de 'GH DÚO'. Por su parte, la exmodelo ha encontrado su propio plan de desconexión, ajeno a de Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego.

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La exmodelo y exconcursante de 'GH DÚO' ha mostrado una imagen en plena naturaleza, en las inmediaciones de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid donde ha destacado que está "buscando inspiración" y en un auténtico remanso de paz, ajena a todo lo demás, incluso al cariñoso mensaje de Carlos Lozano y su deseo de que se encuentren pronto.