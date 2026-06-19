Natalia Sette 19 JUN 2026 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se rompe ante la cámara al desvelar que su hijo se marcha del país

Fani Carbajo rompe a llorar tras recibir un aluvión de críticas por su cambio físico

Compartir







El orgullo que siente Fani Carbajo por sus hijos, Victoria, de 1 año y medio , y Emilio, de 18 años, es algo que sus seguidores conocen a la perfección, ya que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ siempre hace partícipe a su comunidad de los momentos más importantes de su vida familiar. Ahora, la influencer ha compartido un momento triste ya que debe despedirse de hijo Emilio porque abandona España.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha presumido siempre de la excelente sintonía que mantiene con los suyos y del gran apoyo que brinda a su primogénito en todas sus etapas vitales. Sin embargo, no todo son momentos alegres en el entorno de Fani. Tras haber mostrado recientemente la increíble y aplaudida sorpresa que le dio a su nuera llevándola a ver a Bad Bunny en directo, la madrileña ha tenido que hacer frente a una de las despedidas más amargas de su vida.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la exconcursante de 'La Casa Fuerte' ha reaparecido completamente rota y sin poder contener la emoción ante la inminente marcha de su hijo Emilio y su pareja, quienes comienzan una nueva etapa lejos de ella. “Estoy llorando para variar, mis niños se van mañana”, ha confesado Fani de lo más vulnerable.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo se somete a un tratamiento para armonizar su glúteo y enseña el antes y el después

El estrecho vínculo que la une a la novia de su hijo también se ha hecho evidente. “Me dice Tiffany que no llore, cómo no voy a llorar si mañana se van”, ha lamentado afectada. A pesar de la pena que le produce la distancia, Fani ha querido dejar claro que apoya firmemente las decisiones de su hijo en su aventura en el extranjero. “Estoy triste y a la vez feliz por ellos, les va a ir muy bien”, ha dicho para concluir.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El motivo de este gran cambio lo ha querido aclarar el propio Emilio en el siguiente ‘storie’ publicado en el perfil de su madre, explicando sus ambiciones profesionales y personales. “No me vais a ver en mucho tiempo. Me voy fuera porque siempre ha sido mi sueño, para crecer y porque me lo puedo permitir”, ha revelado con una gran seguridad el joven de 18 años, quien ya cuenta con un negocio propio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aprovechando su visibilidad, el hijo de la influencer ha querido lanzar un valioso consejo a todos los padres que le siguen, animándolos a apoyar los proyectos laborales o de emprendimiento de sus propios hijos. “Si vuestro hijo tiene una ambición o quiere emprender, no le echéis para atrás por los estudios, los puede compaginar”, ha aconsejado.

Un éxito profesional que el joven tiene claro a quién le debe agradecer: “Mi madre siempre me ha apoyado”. Con esta emotiva despedida, Fani Carbajo dice hasta luego a su hijo con el corazón en un puño pero con la satisfacción de haber sido su gran pilar.