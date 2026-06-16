Fani Carbajo emociona a la novia de su hijo Emilio con una emotiva sorpresa

Natalia Sette 16 JUN 2026 - 19:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le da una increíble sorpresa a su nuera y ella se queda en shock

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Fani Carbajo siempre ha compartido con su comunidad momentos importantes con su familia y más con sus hijos: Victoria, de 1 año y medio y Emilio, de 18 años . La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado ahora un emotivo video con su nuera enseñando la increíble sorpresa que le ha dado.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ siempre ha presumido de la excelente sintonía que mantiene con los suyos y del gran apoyo que brinda a su hijo Emilio en todas sus etapas vitales . El joven, que a sus 18 años ya cuenta con un negocio propio y compagina su vida entre Bali y España, parece haber asentado por completo su rutina mudándose a vivir con su pareja, según se ha podido observar en sus últimos vídeos de TikTok.

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Ante este importante paso, Fani ha querido demostrar públicamente el gran cariño que le procesa a la chica que ha enamorado a su hijo. A través de su Instagram, la influencer ha querido demostrar lo bien que se lleva con ella: “Sorpresas que una suegra debe dar a su nuera de vez en cuando”. Para Fani, la clave está en el respeto mutuo, algo que ha querido resumir con una tajante y aplaudida frase: “Quiere a tu nuera y ganarás una hija. Odia a tu nuera y perderás un hijo…”.

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Cabe recordar que el joven ya tuvo una novia anterior con la que también publicaba contenido en redes sociales y que mantenía una excelente relación con Fani. Ahora, tras algunos meses al lado de esta nueva chica, se ha hecho evidente que lo único que quiere la influencer es ver feliz a su hijo y es por ello que apoyará todas sus relaciones.

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En el video de la sorpresa, se ve a Fani y a Tiffany, su nuera, frente a la cámara para grabar un ‘vistete con nosotras’. Lo que no sabe la joven es para qué están grabando el video. Fani comenzó diciéndole que se estaban vistiendo para ir a un concierto, lo que provocó una reacción de lo más extrañada en la joven al no entender tanto misterio. Ha sido en ese instante cuando la influencer ha soltado el bombazo revelándole que las entradas eran para ir a ver a Bad Bunny.

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Al escuchar la noticia, su nuera no ha podido contener la emoción y se ha fundido de inmediato en un tierno y agradecido abrazo con ella. El resto de la publicación muestra a suegra y nuera disfrutando al máximo de la música, bailando en el palco y presumiendo orgullosas de los outfits elegidos. Con este aplaudido gesto, Fani Carbajo se asegura de mantener su título de suegra idílica.