La estadounidense ha contado en su videoblog cómo dormía en alta mar y las dificultades para lidiar con las corrientes

Kelsey Pfendler, que es guía de rafting del Gran Cañón desde que tenía 18 años, ha cumplido su sueño

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Una guía de rafting del Gran Cañón se convierte en la primera mujer estadounidense y en la más rápida, en cruzar en solitario el Pacífico central en un bote de remos, en una travesía desde California hasta Hawái. Kelsey Pfendler llegó al puerto de Honolulu este viernes tras imponer un récord mundial durante su viaje de un mes y medio en alta mar. En su videoblog ha contado el día a día para dormir o cómo lidiaba con las corrientes marinas.

Pfendler atravesó el océano en su bote de remos de 6,4 metros, llamado Lily, tras zarpara desde Monterrey, en California el pasado mes de mayo, según ha informado la CNN.

Su objetivo era convertirse en la primera mujer estadounidense, la más joven y la más rápida en completar la travesía de más de 3860 kilómetros en solitario, según su web, donde ha contado su aventura. Miles de personas siguieron su viaje en las redes sociales, donde compartió los altibajos y las anécdotas de su travesía colgando videos mientras navegaba sola en el vasto océano.

Pfendler ha batido el récord de velocidad femenino pero también el masculino, según los datos de la Ocean Rowing Society International, que certifica los logros de remo oceánico para los Récords Mundiales Guinness.

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Los datos que constan en la web de esta sociedad de remo reflejaban ya el sábado que Pfendler terminó en poco menos de 44 días, más rápido que los 86 días de la anterior poseedora del récord femenino y menos de los 52 días del titular del récord masculino, según cofirman también Guinness World Records.

La historia de Pfendler: ampollas en las manos, agotamiento físico y mental y pastillas de cafeína

Pfendler en su videodiario ha contado la logística de su travesía y supervivencia en el océano. Ha relata la dureza de su desafío con ampollas en las manos, la dificultad para dormir en medio de fuertes vientos y el esfuerzo físico y mental para lidiar con corrientes y vientos a veces desfavorables. Además de explicar cómo cocinaba, protegía su piel del sol, lavaba su ropa y obtenía agua potable.

En algunos videos se percibe la emoción en su voz. En otros, bromea sobre la marca de bronceado de su sombrero en la frente y sobre la importancia de sus pastillas de cafeína para soportar el esfuerzo de batallar con el mar durante casi un mes y medio.

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Pfendler, es guía profesional de rafting desde los 18 años y ha dedicado los últimos ocho a organizar excursiones por el río Colorado en el Gran Cañón. "Me encantan los barcos en medio de la nada", asegura en uno de sus vídeos durante la travesía.