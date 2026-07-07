Bayan Al Masri y Sthefany Pérez denuncian haber sido estafadas

Natalia Sette 07 JUL 2026 - 10:00h.

Las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' denuncian que han sido estafadas por un individuo que se ha quedado con su dinero

Sthefany Pérez, completamente desesperada, pide ayuda para tramitar su documentación

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El mundo influencer vuelve a verse salpicado por un episodio de engaños y estafas. En esta ocasión, las víctimas han sido Bayan Al Masri y Sthefany Pérez, conocidas gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’. Además de compartir una bonita relación de amistad, las creadoras de contenido se han visto envueltas en una estafa que les ha supuesto la pérdida de mucho dinero.

Ambas jóvenes se ganan la vida como creadoras de contenido desde que abandonaron las villas de la República Dominicana. Precisamente en el ejercicio de su profesión actual es donde han sufrido un durísimo revés económico que las ha llevado a denunciar públicamente para alertar a toda su comunidad y evitar que otros compañeros de profesión sufran el mismo destino.

Bayan Al Masri ha sido la encargada de alzar la voz a través de su Instagram con un mensaje cargado de impotencia y seriedad. “Me da mucha pena tener que subir esto pero lo voy a hacer para que no os estafen ni se quede vuestro dinero nadie”, ha comenzado advirtiendo a sus seguidores. La creadora de contenido ha desvelado que se encuentra en una situación de total desesperación debido a una de sus últimas colaboraciones profesionales.

“Tengo pendiente cobrar mucho dinero de una marca (bastante conocida) y me las cerraba un chico que se llama Carlos. Bueno, pues ha dejado de dar señales, con todo mi dinero, y con factura pendiente que yo ya he mandado a la asesora y he declarado”, ha explicado indignada.

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La gravedad de la situación radica no solo en el impago, sino en la desaparición de este sujeto, quien según detalla la influencer, utilizaba diferentes líneas para no ser rastreado: “No sé si puedo poner sus números de teléfono ya que ha tenido 3 desde que lo conozco, tengo todos sus datos y también puedo deciros que lo conocí a través de Hello Agency”.

Ante la nula respuesta del implicado, Bayan ha confirmado que va a poner el asunto en manos de la policía: “Y obviamente mañana vamos a denunciar, con el pan de la gente no se juega!!!”. A su testimonio se ha sumado de inmediato su fiel amiga Sthefany Pérez, quien ha corroborado la versión de los hechos.

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“No queríamos subir estas cosas pero ha pasado muchísimo tiempo ya y no da señales, tened cuidado vosotros también si os contacta una persona con este nombre, mirad bien todo antes de seguir adelante”, ha advertido a través de sus ‘stories’.

A raíz de destapar públicamente el escándalo, Sthefany y Bayan han descubierto que la estafa es más grande lo que ellas pensaban. “Me ha contactado la agencia de Hello Agency, y se ve que el tal Carlos también trabajaba con ellos y les robó los contactos y se puso a cerrar campañas por su cuenta y estafar a la gente”, ha explicado Bayan.

Las influencer han sabido que el presunto estafador se encuentra en paradero desconocido fuera del país: “Ahora me está ayudando la agencia a localizarlo y recuperar el dinero, ya que se ha ido de España”.

Finalmente, Sthefany ha querido lanzar un último mensaje pidiendo más transparencia a la hora de gestionar este tipo de situaciones para evitar que la estafa se siga perpetuando. “Lo único que me gustaría añadir es que por favor si existe gente que le pasa este tipo de problemas o las mismas agencias, deberían hacer más estas cosas públicas para que la gente lo sepa, porque pruebas existen de sobra”, ha dicho molesta.

Ahora, solo les queda esperar que en manos de la policía vaya todo más rápido y puedan recuperar pronto su dinero.