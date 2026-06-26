Natalia Sette 26 JUN 2026 - 13:02h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' son pillados por un seguidor juntos en una playa paradisiaca en Sicilia

Sthefany Pérez defiende a Tadeo tras la oleada de críticas por sus retoques

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Sthefany Pérez y Tadeo Corrales vuelven a estar en el foco mediático tras ser pillados juntos de viaje en Sicilia. Después de anunciar su ruptura definitiva a finales de marzo tras cuatro años de relación marcados por constantes idas y venidas, así como por dolorosas infidelidades por parte del sevillano, parecía que la separación no tenía vuelta atrás. Ahora, sus seguidores se preguntan si hay reconciliación a la vista entre los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’.

Estos últimos meses han sido muy intensos para la expareja. No solo por la ruptura sentimental, sino porque desde que lo hicieron público, el intercambio de indirectas y la tensión entre ellos ha sido constante. Especialmente después de que el andaluz aireara públicamente que la cubana lleva tatuada en el pubis la inicial del italiano Andrea Sabatini .

Sin embargo, cuando todo el mundo daba por hecho que la hostilidad mutua era insalvable y que la cubana solo deseaba que Tadeo "se olvidara de que la conoció", un inesperado e impactante giro de los acontecimientos ha dejado a sus respectivas comunidades de seguidores completamente boquiabiertas.

Contra todo pronóstico, la expareja ha sido localizada compartiendo espacio y tiempo a miles de kilómetros de España. Los rumores se desataron inicialmente cuando varios usuarios de las redes sociales afirmaron haber visto a los dos creadores de contenido juntos en el aeropuerto, haciendo saltar de inmediato todas las alarmas sobre un posible acercamiento secreto.

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Las sospechas no tardaron en convertirse en una realidad gracias a un testigo anónimo. Una persona que se encontraba en la misma zona costera no dudó en sacar su teléfono móvil y grabar un revelador vídeo en el que se puede ver con total claridad a Sthefany y a Tadeo disfrutando de una jornada playera en la paradisíaca isla de Sicilia.

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Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales, desatando una oleada masiva de teorías sobre si se trata del enésimo capítulo de reconciliación en su tormentosa historia de amor. Para arrojar algo de luz sobre el misterio, el periodista y creador de contenido Javi Hoyos se ha puesto en contacto con el círculo más íntimo de ambos protagonistas.

Según le han asegurado estas fuentes cercanas, la realidad dista mucho de una segunda oportunidad sentimental: al parecer, no han vuelto a ser pareja, sino que su viaje a Italia responde única y exclusivamente a un compromiso profesional. Ambos tenían pactada y firmada una campaña de publicidad con anterioridad a su polémica ruptura y se han visto obligados a cumplir con el contrato.

A pesar de estas justificaciones laborales, los fieles seguidores de Sthefany se han quedado en auténtico shock y no han ocultado su profunda decepción: “Sthefany tía, esta vez sí confiaba en ti”, “El amor propio del tamaño de una pasa, mi amiga” o “Sí que están juntos porque yo soy del mismo pueblo y los veo juntos”, son solo algunas de las reacciones de los internautas, que no terminan de creerse la versión oficial del entorno.

En mitad de todo este revuelo mediático, Tadeo ha decidido avivar el fuego compartiendo una sugerente ‘storie’ en su perfil de Instagram en formato de pregunta y respuesta: “¿Qué es lo que le pedirías a tu yo del futuro?”, planteaba la cuestión.

El andaluz ha dejado una profunda reflexión que muchos han interpretado como un mensaje hacia Sthefany y el momento que están viviendo juntos en Sicilia: “Solo le pediría que sea sensato, que cuide a las personas que le hacen bien y que nunca deje de perseguir sus sueños”, ha dicho de lo más enigmático.