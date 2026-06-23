Natalia Sette 23 JUN 2026 - 10:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está completamente sobrepasada y pide ayuda a su comunidad para que la ayuden con un tema importante

Sthefany Pérez carga duramente contra Tadeo Corrales tras revelar que lleva un tatuaje de Andrea Sabatini en sus partes íntimas

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Sthefany Pérez, que ha roto recientemente su relación, se encuentra atravesando una auténtica pesadilla burocrática que ha terminado por desbordarla por completo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha acudido a su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 150.000 seguidores, completamente desesperada y pidiendo ayuda porque necesita con urgencia un papel que diga que está tramitando su documentación.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, que es cubana y lleva muchos años viviendo en España, ha tenido que recurrir de urgencia a sus redes sociales para visibilizar la angustiosa situación que padece desde que se percató de la pérdida de su Número de Identidad de Extranjero (NIE).

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Sthefany viajó a Mallorca hace unos días y al llegar se dio cuenta que no tenía el documento de identificación. “Volví a Sevilla para preguntar en objetos perdidos, estaban todos los DNI menos el mío. Solo me queda preguntar en objetos perdidos en Mallorca pero no me cogen el teléfono”, ha explicado de lo más frustrada. Sthefany ha entrado en un bucle de ansiedad del que no sabe cómo salir: “¿Dónde puede estar? Qué estrés mental te lo juro”.

Totalmente sobrepasada por los impedimentos burocráticos, la joven ha querido compartir su desesperación con su comunidad en un intento desesperado por encontrar una vía de escape a su problema. “Desde ayer llevo un nivel de estrés mental que no os imagináis. No he podido ni dormir de tanto pensar”, ha comenzado confesando visiblemente agitada.

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Dispuesta a solucionar el problema por la vía rápida, Sthefany no dudó en darse un tremendo madrugón para intentar realizar el trámite en otra provincia ante la falta de opciones. “Hoy me levanté a las 6 de la mañana directa para Jaén porque era donde único había cita para el duplicado del NIE”, ha relatado sobre su frustrado viaje.

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Sin embargo, al llegar a la comisaría, la respuesta de los funcionarios supuso un jarro de agua fría para ella: “Y cuando llego me dicen que tiene que ser en el sitio donde estoy empadronada, que es en Sevilla”. Su residencia está en Sevilla, pues es donde vivía con Tadeo antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’.

A esto se suma que en Sevilla, donde debería solucionar el problema, no hay cita: “En Sevilla en extranjería no hay cita. Cómo no puede haber una solución para un trámite corto”. Para Sthefany, la situación es crítica ya que, al no tener documento físico que la identifique, su día a día se encuentra paralizado: “Necesito un papel para que vean que estoy tramitando mi documentación. Por favor, si hay alguien que sabe cómo hacerlo, tiene un contacto, por favor os lo voy a agradecer un montón”, ha suplicado a la desesperada.