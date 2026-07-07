Lorena Romera 07 JUL 2026 - 13:27h.

El exconcursante de 'Supervivientes' responde tajante a las críticas y a los insultos que ha recibido

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Borja Silva ha vivido un momento de lo más convulso en redes. Lo que comenzó como una publicación aparentemente casual terminó desatando una oleada de críticas, insultos y descalificaciones personales por parte de numerosos usuarios, llevándolo a tomar una postura de lo más tajante frente a lo que considera una preocupante falta de tolerancia.

Todo comenzaba cuando el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' manifestaba con humor su apoyo a la selección de Portugal en su enfrentamiento con España debido a su profunda admiración por Cristiano Ronaldo: "Hoy mi corazón está con Cris". Sin embargo, la broma no fue bien recibida por una parte de un sector de su público, que no tardó en inundar su bandeja de entrada con comentarios ofensivos y amenazas de dejar de seguirle por "ir con Portugal siendo español".

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Ante la crudeza de los mensajes recibidos, el novio de Almudena Porras no ha dudado en compartir las capturas de pantalla de los ataques y responder a través de sus stories. El influencer ha calificado de "intransigentes y extremistas" estos mensajes: "cruzáis ciertos límites por unos ideales". Es más, ha invitado abiertamente a abandonar su perfil a todos aquellos a los que hayan sentado mal sus palabras.

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"Os tomáis todo como algo personal. Todo lo que veis en redes lo vivís como si fuera vuestro, como si os pertenecieran la opinión, el humor o los gustos de los demás. Y lo más triste es que algunos sois padres y madres, o hijos educados con esa misma forma de pensar. Si vuestra respuesta ante alguien que opina diferente es el insulto, el desprecio o la descalificación, el problema no está en esa persona, sino en los valores desde los que actuáis", ha sentenciado Borja Silva tras los ataques que ha recibido.