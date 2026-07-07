Natalia Sette 07 JUL 2026 - 14:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a una boda vestida de 'beige' y sus seguidores estallan en comentarios

Claudia Martínez se sincera sobre cómo ha cambiado su relación con Mario González tras su embarazo

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El embarazo de Claudia Martínez se encuentra en su recta final y la expectación es máxima. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se encuentra en su semana 31 de gestación, ha vivido unos días de lo más intensos tras verse obligada a defenderse públicamente de las críticas por asistir de ‘biege’ a su primera boda con Mario González siendo tres.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ parece que no sale de una polémica para meterse en otra. Tras tener que responder a todos los comentarios negativos que le llegaron al decir que no tenía instinto maternal , la influencer ha tenido que salir a defenderse de nuevo. Está vez ha sido porque, según sus seguidores, no ha respetado el código de vestimenta en una boda.

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Todo comenzó cuando la influencer compartió un precioso posado familiar. En la romántica foto, se ve a Mario con un elegante traje azul marino acariciando con ternura la barriguita de Claudia, quien lucía espectacular con un vestido largo ajustado de cuello asimétrico que resaltaba sus curvas premamá. Sin embargo, el tono claro de la prenda desató de inmediato la furia de sus seguidores.

“Lo siento pero no es para ir de blanco”, “¿A una boda de blanco? Eso nunca, parece mentira que no lo sepas” o “¿Perdona, de blanco a una boda que no es la tuya? ¡Muy mal! Yo soy la novia y no te quedas en la boda”, han sido solo algunos de los duros mensajes que inundaron la sección de comentarios.

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Ante el revuelo, Claudia ha dado las pertinentes explicaciones a través de sus ‘stories’ de Instagram. “Ya lo expliqué por *stories* pero bueno, hay tantos comentarios juzgando que lo vuelvo a decir. (No preguntando, ¿eh? Que si preguntan con educación, yo feliz)”, ha comenzado exponiendo visiblemente molesta.

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La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido aclarar que se limitó a cumplir los deseos de los protagonistas: “El ‘dresscode’ era BEIGE. Lo pidieron expresamente los novios. Jamás iría a una boda de este color si no es por petición de los protagonistas”.

A pesar de aclararlo, los usuarios siguieron con el linchamiento público. Viendo que las explicaciones iniciales no bastaban, Claudia modificó el texto de la publicación añadiendo con firmeza: “El ‘dresscode’ era este, lo pidieron los novios”.

Por último, ha aclarado que el vestido no es blanco, es beige. “En las fotos se ve más blanco de lo que es, el vestido es beige. Absolutamente todas las mujeres íbamos de ese color”. De hecho, a la influencer le ha gustado tanto la idea que se está pensando si hacerlo en su propia boda con Mario. “Que por cierto, estéticamente me parece PRECIOSO. Si algún día me caso me lo plantearé seriamente”, ha terminado diciendo.