Luitingo actualiza el estado de su salud de madre tras su paso por quirófano

Natalia Sette 08 JUL 2026 - 12:29h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores cómo ha salido la operación de su madre

Jessica Bueno y su novio Robert Mendoza coinciden con Luitingo en el mismo evento

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Luitingo ha vivido uno de los días más intensos y emotivos de los últimos meses. Tras haber ocupado todos los titulares de la prensa debido a su tenso e incómodo reencuentro con Jessica Bueno y Robert Mendoza, el exconcursante de ‘GH VIP’ se ha alejado de los medios para centrarse en su familia. El cantante actualiza el estado de su salud de madre tras su paso por quirófano.

El intérprete comenzó la mañana compartiendo la preocupación que tenía ante la llegada de esta importante cita médica. “Hoy operan a mi Mami de una hernia del ombligo”, desveló de lo más sincero a través de sus ‘stories’ de Instagram. Como cabe esperar en una situación complicada, Luitingo estaba bastante nervioso al saber que su madre iba a entrar a quirófano.

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Una hernia umbilical es una protuberancia que ocurre cuando una parte del intestino o del tejido graso sobresale a través de una debilidad en los músculos abdominales, justamente alrededor del ombligo. Aunque suele ser una operación común y programada, el artista no dudó en refugiarse en su fe para sobrellevar la espera. “Rezando, y espero que salga todo genial”, escribió sobre una fotografía en la que aparecía sosteniendo con fuerza una estampita de San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles.

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Por fortuna para toda la familia, el procedimiento médico se desarrolló sin ningún tipo de complicación. Pocas horas después de su primer comunicado, Luitingo regresó a su perfil de Instagram para transmitir la mejor de las noticias y tranquilizar a los miles de fanáticos que se habían volcado con él.

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“La operación de mi Mami ha salido genial”, anunció pletórico y con el corazón aliviado tras el gran susto inicial. El andaluz detalló que aún quedaban algunas horas en el hospital por protocolos necesarios: “Tenemos que esperar unas horas, que salga del despertar”. Finalmente, el cantante quiso agradecer el inmenso cariño recibido en un día tan delicado: “Mil gracias a todos los mensajes recibidos. Os quiero”.