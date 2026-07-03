Natalia Sette 03 JUL 2026 - 12:42h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores el minuto a minuto de su incríble vaje a Estados Unidos a ver el Mundial

Borja González y Ana López asumen su mayor compromiso tras seis años de relación

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Mientras Ana López sufría una auténtica odisea en el aeropuerto para poder regresar a Valencia debido a un despiste con su documentación, su pareja, Borja González, ponía rumbo al otro lado del charco con una dosis de emoción inigualable. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ponía rumbo a Estados Unidos para cumplir uno de los mayores sueños de su vida: vivir en primera persona un Mundial de fútbol.

El valenciano ha querido hacer partícipes a sus miles de seguidores en las redes sociales de cada segundo de esta aventura. Desde el primer momento, el influencer ha ido retransmitiendo el minuto a minuto del viaje, comenzando por el trayecto en autobús junto al resto de la marea roja de aficionados españoles que se ha desplazado hasta Estados Unidos.

En las imágenes compartidas a través de sus ‘stories’ se podía palpar un ambiente de absoluta fiesta, con todos los hinchas con las camisetas oficiales, ondeando banderas y con la cara pintada con los colores de España para la gran cita deportiva.

Uno de los mejores momentos llegó con la llegada del creador de contenido al recinto deportivo. Borja no pudo ocultar su asombro absoluto al bajarse del transporte y caminar hacia las instalaciones, quedando completamente impactado por las colosales infraestructuras estadounidenses. “¡Qué locura de estadio!”, exclamaba estupefacto ante la cámara, admitiendo que estaba "flipando" con las dimensiones del estadio.

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Una vez dentro de las gradas, el creador de contenido inmortalizó todo lo que estaba ocurriendo dentro del campo de fútbol, posando con otros fanáticos españoles y capturando el momento exacto en el que él y sus acompañantes aparecían enfocados en la pantalla gigante del partido. “Mamá, he salido en la tele”, bromeaba pletórico en sus ‘stories’ de Instagram.

Con el pitido inicial, los nervios dieron paso a la euforia más absoluta. Borja vivió el encuentro pegado a otros conocidos creadores de contenido como Pablo Vera y Manu Rivas, grabando en directo sus alocadas reacciones a los goles de una Selección que terminó con un contundente 3-0 contra Austria.

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Con el pase a la siguiente ronda y la adrenalina por las nubes, Borja no dudó en dejar claras sus intenciones de alargar su estancia en el torneo. Tras mostrar que estaba siguiendo atentamente el posterior encuentro entre Portugal y Croacia para descubrir cuál sería el próximo rival de España, lanzó una divertida advertencia a su pareja de cara a las próximas semanas: “Si lees esto, Ana, me estoy calentando para ir a ver el siguiente partido”.