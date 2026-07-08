Lidia González 08 JUL 2026 - 17:51h.

Así es el interior del vestidor, hecho a medida, de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’

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Leila León ha mostrado uno de sus rincones favoritos de su casa y no ha dudado en contar todos los secretos que lo envuelven. Después de aclarar el futuro de la custodia de su perro en común con Atamán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña su espectacular vestidor. No es ningún secreto que la influencer es una apasionada de la moda y ha llegado el momento de que comparta toda su ropa y su gran colección de accesorios. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que tiene su casa hecha a medida dentro del edificio de su familia, no podía dejar la oportunidad de hacerse su propio vestidor. Con grandes estanterías para colgar la ropa en función del tipo de prenda, distintas baldas para guardar todo su calzado y un amplio espejo para poder ver cómo le quedan todos su ‘outfits’, la influencer cuenta con gran espacio para almacenarlo todo; sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que ya no tiene más hueco para guardar todo lo que tiene.

La canaria, que ha hablado de sus planes de mudarse a Madrid con David Vaquero, se confiesa sobre el gran fanatismo que tiene por los complementos y muestra todos los gorros, bolsos y joyas que tiene. Además, se sincera sobre la obsesión a la que llegó de comprarse ropa, especialmente teniendo en cuenta los descuentos que tenía por el hecho de ser dependienta en una tienda.

El lacrimógeno reencuentro de la canaria con el perro que comparte con Atamán

PUEDE INTERESARTE Leila León comparte todo lo que ha vivido en su relación con David Vaquero en secreto

Leila León ha vivido un momento muy emotivo que ha querido enseñarles a todos sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su lacrimógeno reencuentro con el perro que comparte con Atamán. Sin poder contener las lágrimas, la influencer explica cómo se siente al estar separada de él. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Así es la casa de Leila León en Gran Canaria: su edificio familiar

Leila León no solo ha enseñado todos los rincones de su vestidor, sino que también ha compartido todos los detalles sobre su casa en Gran Canaria. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todas las estancias al completo y explica los detalles del edificio familiar en el que está situado. La creadora de contenido cuenta cuáles son sus partes favoritas y habla sobre la distribución de su ático.

Leila León habla claro sobre la buena relación de David Vaquero y María Aguilar

Ahora que puede hablar sin tapujos sobre su romance con David Vaquero y responder a algunas polémicas que han surgido, la influencer ha decidido ser muy sincera con un tema por el que se le ha preguntado mucho. La creadora de contenido habla claro sobre la buena relación que tiene su novio con María Aguilar y desvela si le molesta esta cercanía entre ellos. ¡Dale al play y descubre todo lo que piensa, en exclusiva, para Mediaset Infinity!